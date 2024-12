Gedenken an die Opfer in Magdeburg

Papst betet für Opfer von Magdeburg

Papst Franziskus hat in einem Telegramm sein Beileid über das tödliche Attentat auf einem Weihnachtsmarkt in Magdeburg ausgedrückt. Am Freitagabend war ein Auto in die Menschenmenge gefahren; fünf Menschen - darunter ein Kind - starben, über 200 wurden teils schwer verletzt.

Lesen Sie auch 21/12/2024 Terroranschlag auf Weihnachtsmarkt: Bischof von Magdeburg betet für Betroffene Mit Erschütterung und Gebet hat der Bischof von Magdeburg, Gerhard Feige, auf den Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt in seiner Bischofsstadt reagiert. Am Freitagabend raste ein ... Wir dokumentieren hier im Wortlaut das Telegramm des Papstes, das an Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gerichtet ist und von Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin unterzeichnet wurde: Seiner Exzellenz Herrn Dr. Frank-Walter Steinmeier Präsident der Bundesrepublik Deutschland Berlin Papst Franziskus hat mit Betroffenheit von dem Anschlag Kenntnis erhalten, bei dem mehrere Menschen getötet und viele weitere verletzt wurden. Seine Heiligkeit bringt seine Anteilnahme an der Trauer der Hinterbliebenen zum Ausdruck. Allen Betroffenen sichert er seine geistliche Nähe zu. Zugleich dankt er all denen, die in diesem schwierigen Moment im Einsatz sind und den Opfern beistehen. Papst Franziskus betet für die Verstorbenen und vertraut die Menschen Christus, unserer Hoffnung, an, dessen Licht in die Dunkelheit strahlen möge. Von Herzen erbittet er allen Gottes Beistand und Trost. Kardinal Pietro Parolin

Staatssekretär Seiner Heiligkeit (vatican news - cs)