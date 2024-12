Ein Fresko mit dem Bild von Papst Franziskus in der Nähe der Kathedrale von Ajaccio, Korsika (AFP or licensors)

Live bei uns: Papst Franziskus in Korsika

Am Sonntag, den 15. Dezember, wird Franziskus im französischen Ajaccio erwartet. Statt eine der großen europäischen Metropolen zu besuchen, zieht es den Papst aus Argentinien wieder einmal in eine Region an der Peripherie. Wir übertragen live und mit deutschem Kommentar.

Lesen Sie auch 13/12/2024 Papstreise nach Korsika: Volksfrömmigkeit als „Immunsystem der Kirche“ Kurz vor seinem 88. Geburtstag reist Papst Franziskus am Sonntag nach Ajaccio auf Korsika. Auf der Mittelmeerinsel schließt er ein Symposium über Volksfrömmigkeit ab. Dabei geht es ... Franziskus ist der erste Papst, der die zu Frankreich gehörenden Insel im Mittelmeer besucht. Der Pontifex, der zwei Tage nach der Kurzvisite in Korsika seinen 88. Geburtstag feiern kann, wird dort an einer Konferenz zum Thema Volksfrömmigkeit im Mittelmeerraum teilnehmen und eine Messe feiern. Es ist der dritte Kurzbesuch von Papst Franziskus in Frankreich, nach Straßburg 2014 und Marseille 2023.



Am Vormittag wird das Kirchenoberhaupt im Kongress- und Messezentrum der Inselhauptstadt Ajaccio die Konferenz zum Thema Volksfrömmigkeit im Mittelmeerraum abschließen, und gleich im Anschluss daran mit Bischöfen, Priestern und Ordensleuten in der Kathedrale der Stadt den Engel des Herrn beten. Höhepunkt der Visite ist eine heilige Messe auf der Place d'Austerlitz am Nachmittag.



Nach einer kurzen Abschiedszeremonie wird Franziskus die Insel kurz nach 18 Uhr wieder verlassen. Der gesamte Besuch dauert ca. neun Stunden.



Das Motto der Korsika-Reise des Papstes lautet „Jésus passe en faisant le bien“ (Jesus zog umher und tat Gutes), ein Zitat aus der Apostelgeschichte (10,38). Es unterstreicht die Rolle des Papstes als Hirte, der nahe bei seinem Volk ist und die frohe Botschaft verkündet. Wo und wann wir übertragen Radio Vatikan/Vatican News überträgt die Schlusssitzung des Kongresses “La Religiosité Populaire en Méditerranée” aus dem Kongresszentrum in Ajaccio um 10.15 Uhr; und gleich im Anschluss daran, um 11.15 Uhr das Mittagsgebet mit Bischöfen, Priestern und Ordensleuten in der Kathedrale der Stadt. Um 15.30 Uhr sind wir bei der heiligen Messe unter Vorsitz von Papst Franziskus auf der Place d'Austerlitz mit dabei. Wir übertragen alle Veranstaltungen mit dem Papst im Livestream mit deutschsprachigem Kommentar auf der Webseite vaticannews.de. Man kann uns auch über Facebook, Youtube und unsere Partnersender mitverfolgen: EWTN und k-TV, Radio Horeb, Radio Gloria, das Kölner Domradio, Radio Maria Österreich, Radio Maria Schweiz und Radio Maria Südtirol.

Schalten Sie sich zu! (vaticannews – skr)

