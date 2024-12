Papst an Nachhaltigkeitsforum: Globales Gemeinwohl fördern

Bei einer Audienz für Teilnehmer des „Human Economic Forum“ in Rom hat Franziskus Prinzipien seiner Sozialenzyklika „Laudato sí“ aufgegriffen: Nachhaltigkeit und Ganzheitlichkeit seien entscheidend, um universelles Gemeinwohl zu erhalten und zu fördern.

Lesen Sie auch 10/12/2024 Papst: Menschenrechte und Frieden untrennbar verbunden Zum Welttag der Menschenrechte hat Papst Franziskus in einem Tweet an die grundlegende Bedeutung von Frieden und Leben erinnert. Der Papst appellierte eindringlich an die ...

„Wir müssen immer den konkreten Menschen in all seinen Dimensionen im Blick haben, um die Armut zu bekämpfen, den Ausgegrenzten ihre Würde zurückzugeben und gleichzeitig für das gemeinsame Haus zu sorgen“, sagte Papst Franziskus bei einer Begegnung im Vatikan, die am Mittwochmorgen vor der Generalaudienz stattfand. Diesen Gedanken hat er in seiner Sozialenzyklika Laudato si‘ von 2015 ausführlich entfaltet.

„Es gibt nicht zwei Krisen nebeneinander, eine der Umwelt und eine der Gesellschaft, sondern eine einzige und komplexe sozio-ökologische Krise. Die Wege zur Lösung erfordern einen ganzheitlichen Zugang, um die Armut zu bekämpfen, den Ausgeschlossenen ihre Würde zurückzugeben und sich zugleich um die Natur zu kümmern. (Laudato si, 139)“

Die zweitägige Konferenz „Human Economic Forum“ in Rom widmet sich der Suche nach Wegen nachhaltiger Entwicklung, bei denen der Mensch im Mittelpunkt des digitalen, wirtschaftlichen und sozialen Wandels steht. Bei der ersten Ausgabe dieses Formats suchen die Teilnehmer nach neuen „Strategien, die ein integratives und faires Wachstum gewährleisten, humanitäre Krisen verhindern und eine gerechte sowie nachhaltige Zukunft für alle fördern können“, wie es auf der Webseite der Veranstaltung heißt.

Nachhaltigkeit und universelles Gemeinwohl

Projekte zur Förderung des Menschen seien „umso wirksamer, je mehr sie durch Wirtschaftssysteme gewährleistet werden, die in der Lage sind, sich auf Dauer selbst zu tragen“, gab der Papst zu bedenken. Er lobte den globalen Horizont des Forums und die Teilnahme von Experten aus verschiedenen Kulturen und Religionen. Dies fördere „die Aufmerksamkeit und Sensibilität für alle menschlichen Bedürfnisse“, so Franziskus.

„Ich ermutige Sie in Ihrem Engagement, das auf dem Bewusstsein um die Heiligkeit des menschlichen Lebens gründet und auf den Aufbau einer besseren Welt hinarbeitet. Ich danke Ihnen für Ihren Besuch, segne Sie und Ihre Arbeit. Und ich bitte Sie, in Ihren Gebeten an mich zu denken.“

(vatican news – pr)