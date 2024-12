Gesundheit und Freude: Die Wünsche zum 88. Geburtstag des Papstes

Anlässlich des 88. Geburtstags von Papst Franziskus wünschen ihm die Follower von Vatican News Deutsch vor allem eines: Gesundheit. In einer Umfrage auf WhatsApp gaben 63 Prozent der Teilnehmer an, dass sie dem Pontifex vor allem Wohlbefinden und Kraft wünschen. Doch auch Glück, Freundschaft und Freude wurden genannt.

Mario Galgano - Vatikanstadt

An diesem Dienstag, dem 17. Dezember 2024, feiert Papst Franziskus seinen 88. Geburtstag. Die User des Infokanals von Vatican News Deutsch auf WhatsApp haben in einer Umfrage ihre besten Wünsche für den Papst übermittelt. Insgesamt beteiligten sich 183 Personen an der Aktion (Stand, 17.12.2024, 12 Uhr), wobei die Stimmen deutlich zeigten, was den Menschen besonders wichtig ist.

Die Ergebnisse im Detail:

63 Prozent der Stimmen (110 Stimmen): Gesundheit

„Ich wünsche dir viel Gesundheit und Wohlbefinden“, lautete der am häufigsten gewählte Wunsch. Viele Gläubige wissen, dass die körperliche Verfassung des Papstes in den letzten Jahren oft Anlass zur Sorge gab. Sein unermüdlicher Einsatz trotz gesundheitlicher Herausforderungen beeindruckt viele Menschen.

15 Prozent der Stimmen (28 Stimmen): Weisheit

Der Wunsch nach „Weisheit und Einsicht“ rangiert an zweiter Stelle. Papst Franziskus ist bekannt für seine klaren, oft einfachen, aber tiefgründigen Worte. Seine Weisheit und Führungsstärke in schwierigen Zeiten berühren Gläubige weltweit.

8 Prozent der Stimmen (14 Stimmen): Lachen

„Ich wünsche dir viele Momente des Lachens und der Freude“ – der dritte Platz zeigt, dass die Menschen Papst Franziskus für seine Fröhlichkeit schätzen. Mit seiner oft humorvollen Art und seinem warmen Lächeln bringt er auch in ernsten Situationen Hoffnung.

Weitere Wünsche waren:

Freundschaft: 8 Stimmen (4 Prozent)

8 Stimmen (4 Prozent) Erneuerung: 9 Stimmen (5 Prozent)

9 Stimmen (5 Prozent) Glück und Erfüllung: jeweils 7 Stimmen (je 4 Prozent)

Ein bescheidener Geburtstag

Papst Franziskus, der seit 2013 das Pontifikat innehat, pflegt an seinem Geburtstag stets Bescheidenheit. Anstelle von großen Feiern zieht es der Heilige Vater vor, Zeit mit Menschen in Not zu verbringen. So lud er in den vergangenen Jahren regelmäßig Bedürftige und Obdachlose zum Mittagessen in den Vatikan ein.

Auch 2016, an seinem 80. Geburtstag, blieb der Papst seiner Einfachheit treu. Er zelebrierte die Morgenmesse mit einigen Obdachlosen in der Casa Santa Marta und sagte einmal in einem Interview: „An Geburtstagen danke ich Gott für das Geschenk des Lebens. Das Wichtigste ist nicht die Feier, sondern zu lieben und zu dienen“ (Quelle: Vatican News, 2016).

(whatsapp)