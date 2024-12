Papst: Familien schützen – Gebet für Opfer in Südkorea

Am Ort des Flugzeugunglücks in Muan (Südkorea) (ANSA)

Zu Hilfe und Schutz für Familien hat Papst Franziskus an diesem Sonntag aufgerufen. Die Kirche feiert an diesem Sonntag das Fest der Heiligen Familie.

Lesen Sie auch 29/12/2024 Papst: „Nicht gleich Vorwürfe machen, sondern zuhören“ Papst Franziskus hat zum Gespräch innerhalb von Familien aufgerufen. Die Heilige Familie sei vorbildlich, „weil es eine Familie ist, die sich austauscht, die zuhört, die ...

Bei seinem Angelusgebet sagte der Papst: „Die Familie ist die Zelle der Gesellschaft, die Familie ist ein kostbarer Schatz, der unterstützt und geschützt werden muss!“

Franziskus ging auch auf den Absturz eines Passagierflugzeugs in Südkorea ein; dabei sind am Sonntagmorgen auf dem Flughafen von Muan über 170 Menschen ums Leben gekommen.

Einladung zum Gebet für Familien im Krieg

„Meine Gedanken sind bei den vielen Familien in Südkorea, die heute nach dem dramatischen Flugzeugabsturz in Trauer sind. Ich schließe mich dem Gebet für die Überlebenden und die Toten an.“

Der Papst lud außerdem zum Gebet für Familien ein, die unter Kriegen leiden: „in der gequälten Ukraine, in Palästina, in Israel, in Myanmar, im Sudan, in Nord-Kivu. Wir beten für all diese Familien im Krieg“.

(vatican news – sk)