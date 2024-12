Papst: Christbaum und Krippe als Symbole für Kirche und Gemeinde

Franziskus hat an diesem Samstagvormittag die Weihnachtskrippe und den imposanten Baum auf dem Petersplatz feierlich gewürdigt. Vor Delegationen aus Italien und Palästina betonte er die spirituelle und ökologische Symbolik dieser Traditionen und hob die Bedeutung der Kirche als Weg zu Jesus hervor.

Mario Galgano - Vatikanstadt

Am Samstagvormittag begrüßte Papst Franziskus die Delegationen der Spender der Weihnachtskrippe und des Weihnachtsbaums, die den Petersplatz und die Audienzhalle schmücken. In seiner Ansprache hob er die tiefere Bedeutung dieser weihnachtlichen Symbole hervor.

„Es ist mir eine große Freude, Sie am Tag der Einweihung des Weihnachtsbaums und der Weihnachtskrippe auf dem Petersplatz zu treffen“, eröffnete der Papst seine Rede. Er würdigte die Delegationen aus Grado, die die Krippe beisteuerte, und aus Ledro, aus deren Wäldern die 29 Meter hohe Fichte stammt. Ebenso bedankte er sich bei der palästinensischen Delegation, die eine Krippe aus Bethlehem präsentierte.

Die Audienz im Vatikan

Symbolik von Baum und Krippe

Der Papst unterstrich die ökologische Bedeutung des Weihnachtsbaums, der nach Prinzipien der nachhaltigen Waldwirtschaft gefällt wurde. „Er trägt die Zeichen der vielen Jahre, der vielen Schichten des massiven Stammes, in dem die Alten die Jungen gebären und alle gemeinsam in die Höhe wachsen“, sagte Franziskus. Dieses Bild stehe für die Kirche als lebendige Gemeinschaft, in der verschiedene Generationen zusammenkommen, um Christus zu dienen und sein Licht in die Welt zu tragen.

Die Audienz im Vatikan

Die Krippe, die ein traditionelles Fischerhaus („casone“) aus der Lagune von Grado darstellt, symbolisiere die menschliche Erfahrung von Freud und Leid in Gemeinschaft. Franziskus erinnerte daran, dass Gott an unserer Armut teilhabe: „Er kommt nicht mit mächtigen Mitteln, sondern durch unser Menschsein, geläutert und gestärkt durch seine Gnade.“

„Auch um zu Jesus zu gelangen, braucht man ein Boot: die Kirche.“

Die Kirche als Boot zu Jesus

Besonders betonte der Papst die Symbolik des Wassers, das die „casoni“ umgibt. Um diese zu erreichen, brauche man ein flachbodiges Boot („batela“). „Auch um zu Jesus zu gelangen, braucht man ein Boot: die Kirche“, sagte Franziskus. Sie sei der Ort, an dem sich Generationen um den Ursprung des Glaubens, Jesus Christus, scharen.

Die Audienz im Vatikan

Einheit und Friede

Franziskus schloss seine Rede mit einem Appell an die Anwesenden, Weihnachten als Gelegenheit zu sehen, die Werte von Gemeinschaft, Frieden und Gnade in die Welt hinauszutragen. Die feierliche Einweihung der Krippe und des Baumes sei ein sichtbares Zeichen dieser universellen Botschaft.

Die Weihnachtskrippe und der Baum bleiben bis zum Ende der Weihnachtszeit als Symbole des Glaubens und der Hoffnung auf dem Petersplatz stehen.

(vatican news)