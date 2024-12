Sloweniens Präsidentin erneut im Vatikan

Zu einer 25-minütigen Unterredung hat Papst Franziskus die slowenische Präsidentin Nataša Pirc Musar an diesem Donnerstagvormittag im Apostolischen Palast empfangen. Pirc Musar war bereits im Mai 2023 zu einem offiziellen Besuch im Vatikan. Beim anschließenden Treffen im Staatssekretariat ging es um die Beziehungen zwischen Kirche und Staat im Land, die Situation auf dem westlichen Balkan und die Konflikte im Nahen Osten und in der Ukraine, hieß es nach der Begegnung.

Lesen Sie auch 04/12/2024 Vatikan: Ein neues Papamobil für Papst Franziskus Papst Franziskus wird künftig in einem neuen Papamobil seine Runden über den Petersplatz drehen. Aus Anlass des Heiligen Jahres 2025 hat der Automobilhersteller Mercedes-Benz an ...

Von 8:05 Uhr bis 8:30 Uhr dauerte an diesem Donnerstagmorgen das private Gespräch zwischen Papst Franziskus und der slowenischen Staatspräsidentin Nataša Pirc Musar. Die seit zwei Jahren amtierende Präsidentin ist die erste Frau, die dieses höchste Staatsamt in Slowenien bekleidet. Bereits vor anderthalb Jahren hatte Papst Franziskus sie erstmals im Vatikan empfangen.

Im Anschluss an die Unterredung mit dem Papst traf Pirc Musar, wie es das Protokoll vorsieht, mit Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin zusammen, der von Erzbischof Mirosław Wachowski, dem Untersekretär für die Beziehungen zu den Staaten, begleitet wurde. Der Außenbeauftragte des Heiligen Stuhls, Erzbischof Paul R. Gallagher, nahm währenddessen auf Malta am OSZE-Ministertreffen teil.

Papst Franziskus und Natasa Pirc Musar

Die Gespräche im Staatssekretariat

Das vatikanische Presseamt erklärte in einem Statement, dass die Gespräche mit der slowenischen Präsidentin in einer „herzlichen Atmosphäre“ stattfanden. Dabei wurden „die guten Beziehungen zwischen dem Heiligen Stuhl und der Republik Slowenien zur Kenntnis genommen“ sowie „einige offene Fragen in den Beziehungen zwischen Kirche und Staat“ erörtert. Hervorgehoben wurde insbesondere der Beitrag der katholischen Kirche zur slowenischen Gesellschaft.

Weiter heißt es in der Erklärung: „Anschließend wurden verschiedene internationale Fragen besprochen, wobei der westlichen Balkanregion sowie den Konflikten im Nahen Osten und in der Ukraine besondere Aufmerksamkeit gewidmet wurde.“

Die Gespräche im Staatssekretariat

Die Geschenke

Beim traditionellen Austausch von Geschenken überreichte Papst Franziskus der Präsidentin Bände mit päpstlichen Dokumenten, die diesjährige Friedensbotschaft sowie das vom Vatikanverlag LEV herausgegebene Buch über die Statio Orbis vom 27. März 2020. Pirc Musar revanchierte sich mit einer kunstvollen Holzarbeit in Herzform und einigen slowenischen Süßigkeiten.

Weitere Termine in Rom

Am selben Donnerstag traf Pirc Musar auch mit Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella zusammen. Bereits am Mittwoch war sie vom Großmeister des Souveränen Malteser-Ritterordens, Fra' John Dunlap, empfangen worden. Dabei dankte die Präsidentin insbesondere für das umfassende humanitäre Engagement des Malteserordens.

(vatican news - cs)

Der Austausch der Geschenke