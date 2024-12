Papst empfängt Belgiens neuen Botschafter

Belgien hat einen neuen Botschafter beim Heiligen Stuhl. Bruno Van der Pluijm überreichte an diesem Donnerstag Papst Franziskus sein Beglaubigungsschreiben und trat damit seinen Dienst an. Erst im vergangenen September hatte Franziskus Belgien besucht.

Der 63-jährige Van der Pluijm tritt die Nachfolge von Patrick Renault an, der diese Position seit 2019 innehatte und damit auch den Papstbesuch diplomatisch vorbereitete.

Der neue belgische Botschafter beim Heiligen Stuhl, ein Vater von vier Kindern, studierte klassische Philologie an den Universitäten von Antwerpen und Löwen. Seit 1991 im diplomatischen Dienst, sammelte er umfangreiche Erfahrung, unter anderem in Kanada, Tunesien und Großbritannien, wo er bis vor Kurzem als Botschafter tätig war. Auf einer früheren Station wirkte er in der Ständigen Vertretung Belgiens bei den Vereinten Nationen in New York, wo er sich mit multilateralen Verhandlungen befasste.

Belgien und der Heilige Stuhl unterhalten seit 1832 diplomatische Beziehungen. Insgesamt bestehen volle diplomatische Beziehungen des Heiligen Stuhles zu 184 Staaten. Jeweils im Januar empfängt der Papst das diplomatische Corps zu einem Neujahrsempfang mit einer langen Ansprache.

(vatican news – gs)