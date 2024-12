Papst auf Rückflug aus Korsika: „Haben Sie die vielen Kinder gesehen?"

Anstelle der traditionellen fliegenden Pressekonferenz auf dem Rückflug nach Rom hat Papst Franziskus nach seinem Tagesausflug auf Korsika die Präsenz der vielen Kinder auf der französischen Mittelmeerinsel hervorgehoben.

Lesen Sie auch 15/12/2024 Papst auf Korsika: Den Rosenkranz wiederentdecken! Papst Franziskus hat auf Korsika zu einem Revival des Rosenkranzes aufgerufen. Das Gebet helfe dabei, sich ganz auf Christus auszurichten, sagte er am Sonntagnachmittag bei einer ...

„Haben Sie die vielen Kinder gesehen?“, fragte er die mitreisenden Medienleute im Flugzeug. „Dies ist ein Land, das Kinder hervorbringt; denken Sie an andere Reisen, auf denen Sie keine gesehen haben.“ Franziskus verwies auf seine Reise nach Osttimor, wo ihm ebenfalls die vielen Kinder aufgefallen waren. Sowohl dort als auch in Korsika habe er sich „gefreut, ein Volk zu sehen, das Kinder hat. Das ist die Zukunft.“

Franziskus rügt öfter die Bevölkerungen europäische Länder für ihre Kinderarmut. Besondere Sorgen macht er sich diesbezüglich um Italien. So nahm er zweimal in Rom an Veranstaltungen über Maßnahmen gegen die niedrigen Geburtenraten mit Ministerpräsidentin Giorgia Meloni teil.

Zudem bedankte sich der Papst bei den Medienleuten im Flugzeug mehrfach für ihre Arbeit. Die Doyenne der Vatikanjournalisten, die Mexikanerin Valentina Alazraki, die den Pontifex mehrfach interviewte, überreichte ihm symbolisch eine nicht essbare Geburtstagstorte. Franziskus feiert am Dienstag, den 17. Dezember, seinen 88. Geburtstag.

(vatican news – gs)