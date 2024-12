Live bei uns: Öffnung der Heiligen Pforte am Lateran

Das Heilige Jahr 2025 hat begonnen – und damit auch die Öffnung der Heiligen Pforten der vier römischen Papstbasiliken. Die Heilige Pforte im Petersdom hat Papst Franziskus an Heiligabend noch selbst geöffnet. Die Öffnung der Pforte an der Lateranbasilika im Rahmen einer heiligen Messe wird deren Erzpriester vornehmen, Kardinal Baldassare Reina. Wir übertragen am 29. Dezember, Fest der Heiligen Familie, ab 9.55 Uhr live und mit deutschem Kommentar.

Mit der Öffnung der Heiligen Pforte im Petersdom am 24. Dezember hat Franziskus das Heilige Jahr offiziell eingeläutet, enden wird es mit der Schließung der Heiligen Pforte am 6. Januar 2026. Mit Blick auf das Thema des Jubeljahres (Pilger der Hoffnung) wollte der Papst den vier Heiligen Pforten der Papstbasiliken noch eine fünfte hinzufügen und hat am zweiten Weihnachtstag die Pforte im römischen Gefängnis Rebibbia geöffnet. Drei Papstbasiliken stehen noch aus. Die Öffnung in der Lateranbasilika, in Santa Maria Maggiore und Sankt Paul vor den Mauern werden deren jeweilige Erzpriester übernehmen.

Die offizielle Bischofskirche des Papstes

Die Lateranbasilika ist die offizielle Bischofskirche des Papstes als Bischof von Rom. Das im Jahr 318 unter Kaiser Konstantin geweihte Gotteshaus war zunächst Christus dem Erlöser geweiht, seit 905 Johannes dem Täufer und dem Apostel Johannes – daher der Name: St. Johannes im Lateran. Sie führt den Ehrentitel Mutter und Haupt aller Kirchen der Stadt Rom und des Erdkreises (Omnium urbis et orbis ecclesiarum mater et caput) und gehört mit St. Peter im Vatikan, St. Paul vor den Mauern und Santa Maria Maggiore zu den vier Patriarchalbasiliken Roms.

Die Geschichte der päpstlichen Lateranbasilika, der ältesten der vier Hauptbasiliken der Ewigen Stadt, ist eng mit dem Apostel Petrus und dem Heiligen Jahr verbunden. Den Quellen nach war sie einmal die prächtigste Basilika mit den meisten Reliquien. Ihr Erzpriester ist der Generalvikar des Papstes für das Bistum Rom, Kardinal Baldassare Reina.

Wo und wann wir übertragen

Radio Vatikan/Vatican News überträgt die Messe mit Öffnung der Heiligen Pforte der Lateranbasilika in Rom unter Vorsitz von Kardinal Reina im Livestream auf der Webseite vaticannews.de. am Sonntag, 29. Dezember, ab 9.55 Uhr - und im Anschluss daran, ab 11.55 Uhr, das Angelusgebet mit Papst Franziskus vom Petersplatz in Rom. Man kann uns auch über Facebook, Youtube und unsere Partnersender mitverfolgen: EWTN und k-TV, Radio Horeb, Radio Gloria, das Kölner Domradio, Radio Maria Österreich, Radio Maria Schweiz und Radio Maria Südtirol.

