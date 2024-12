Franziskus segnet Macron und Frankreich

Bei der Verabschiedung am Flughafen von Ajaccio: Papst Franziskus (Mitte) und Emmanuel Macron (rechts) (AFP or licensor)

Per Telegramm hat Papst Franziskus nach seinem Abflug aus Korsika, wo er am Sonntag zu Besuch war, bei Präsident Emmanuel Macron und dem französischen Volk bedankt.

„Ich schließe Sie in mein Gedenken ein und versichere Sie meiner Gebete“, heißt es in dem kurzen Schreiben, das der Vatikan am Sonntagabend veröffentlichte. „Möge der Herr Ihrem Land Wohlstand, Einigkeit und Eintracht schenken. Gerne rufe ich auf die französische Nation den Segen Gottes herab.“

Zuvor war Macron nach Korsika gereist und hatte am Flughafen von Ajaccio eine private Unterredung mit Papst Franziskus, der eine Woche zuvor nicht zur Neuweihe der Pariser Kathedrale gekommen war. Danach begleitete der Präsident seinen Gast auf dem Rollfeld zum bereitstehenden Flugzeug, das den Papst nach Rom zurückbrachte.

Macron hat in einer massiven Regierungskrise soeben mit François Bayrou einen neuen Premierminister ernannt. Vorgänger Michel Barnier war nach wenigen Monaten im Amt zurückgetreten. Telegramm dieser Art verschickt der Vatikan bei jeder Apostolischen Reise an das Gastland sowie an jedes der überflogenen Länder.

