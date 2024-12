Eröffnung des Heiligen Jahres: Papst trägt neues Ornat

Zur Eröffnung des Heiligen Jahres 2025 wird Papst Franziskus ein neues liturgisches Ornat tragen. Das teilte das Büro für Liturgische Feiern des Papstes mit. Das Ensemble mit dem Namen „Heiliges Jahr der Hoffnung“ umfasst Vespermantel, Mitra und Messkleid für den Papst, Dalmatiken für die Diakone und das Evangeliar und kommt am Heiligen Abend erstmals zum Einsatz.

Lesen Sie auch 24/12/2024 Die Heilige Pforte des Petersdoms - ein Geschenk des Bistums Basel Die Heilige Pforte des Petersdoms, die 1950 von Papst Pius XII. feierlich geöffnet wurde, war ein bedeutendes Geschenk des Bistums Basel. Diese großzügige Spende ermöglichte die ...

Die Gestaltung des Ornats, das von goldenen und grünen Stickereien geprägt ist, spiegelt zentrale christliche Themen wider, wie es in einer Erklärung hieß: Das Gold steht für Ewigkeit und göttliche Herrlichkeit, das Grün für Hoffnung und neues Leben. Abgebildet sind die Apostel Petrus und Paulus. Ihre detailreich gestalteten Figuren, inspiriert von antiken Mosaiken, sind in einen violetten Hintergrund eingebettet. Diese Farbe symbolisiert Buße und geistige Erneuerung.

Besondere Aufmerksamkeit gilt den Symbolen der Hoffnung: „Die Anker erinnern an die Glaubensfestigkeit in Christus und die Zuversicht auf Erlösung“, so die Verantwortlichen des liturgischen Büros. Diese Motive finden sich nicht nur auf den Gewändern, sondern auch auf dem kunstvoll verzierten Evangeliar, das ebenfalls Teil des Ornats ist.

Achate und Handstickereien

Die Fertigung des Ornats, das natürliche grüne Achate und feine Handstickereien enthält, übernahm eine Kommission unter der Leitung des päpstlichen Zeremonienmeisters Erzbischof Diego Ravelli. Für die detaillierte Ausführung arbeiteten auf Paramente spezialisierte Kunsthandwerker und Schneider eng zusammen, Franziskanerschwestern übernahmen die Stickereien. Das neue Ornat soll, wie es in der offiziellen Erklärung heißt, „die christliche Hoffnung leuchten lassen und die Liebe Gottes sichtbar machen“.

Franziskus greift bei seinen Gottesdiensten in Rom üblicherweise auf die Bestände der päpstlichen Sakristei zurück. Neue liturgische Kleider sind in seinem Pontifikat selten. Auf der Webseite des päpstlichen Liturgiebüros sind weitere Informationen zum „Ornat des Heiligen Jahres“ abrufbar: www.liturgiepontificie.va.

(vatican news - gs)