55 Jahre „Vater“: Papst Franziskus' Priesterjubiläum am 13. Dezember

Am Freitag hat der Papst den Jahrestag seiner Priesterweihe im Jahr 1969 gefeiert. Die Erfüllung eines Weges, der im Alter von 21 Jahren begonnen hat, aber geboren wurde, als der 17-jährige Jorge Mario Bergoglio in der Beichte eine tiefe Erfahrung mit Gott machte. Ein Ruf wie der des heiligen Matthäus, ein Bild, das seinen geistlichen Weg immer begleitet hat.

Salvatore Cernuzio und Franz Ladenburger - Vatikanstadt

„Vater... Ich ziehe es vor, Vater genannt zu werden, denn das ist mir lieber als Priester“. Die Berufung zum Priestertum, die ihn am 13. Dezember vor 55 Jahren (1969) zur Priesterweihe führte, ist vielleicht eine der intimsten Erfahrungen von Papst Franziskus, eine Erfahrung, die ihn auch Jahre später noch zu bewegen vermag. An diesem Freitag feierte der Pontifex den Jahrestag seiner Priesterweihe. 55 Jahre ist es her, dass der Erzbischof von Cordoba, Ramon José Castellano, dem damals 33-jährigen Jorge Mario die Hände auflegte.

Jorge Mario Bergoglio als junger Priester

Der Berufung des Matthäus

Es war die Krönung einer Reise, die im Alter von 17 Jahren begann. So alt war der argentinische Student und heutige Papst an dem Tag, an dem er während der Beichte in der Pfarrei direkten und tiefen Kontakt mit Gott hatte. Ein Ruf. Und es gibt ein Bild, mit dem Bergoglio - er selbst hat sich in vielen Büchern und Interviews vor und nach seinem Pontifikat dazu bekannt - diesen Moment verbindet: Caravaggios Gemälde „Die Berufung des Matthäus“, ein Kunstwerk, das in der Kirche San Luigi dei Francesi in Rom aufbewahrt wird und zu seinen liebsten Werken gehört. Vor diesem Gemälde hält der Papst oft inne, um seine Symbolik zu bewundern, die Bedeutung, die sich hinter dem Spiel von Licht und Schatten verbirgt, den Lichtstrahl, der fast wie eine Iris im Theater die Geste Jesu begleitet, der mit dem Finger auf Matthäus zeigt. Ein Finger, ähnlich dem Finger Gottes in Michelangelos „Schöpfung“, der die Gnade symbolisiert, die Möglichkeit, ein Leben in Sünde aufzugeben und zu neuem Leben wiedergeboren zu werden. Und dies durch seine Barmherzigkeit zu tun.

Franziskus hatte immer das Gefühl, dass dieser Finger auf ihn zeigte: „So bin ich. So fühle ich mich. Wie Matthäus“, sagte der Papst im August 2013 zum Jesuitenpater Antonio Spadaro in einem der ersten Interviews, die die intimsten und persönlichsten Seiten des wenige Monate zuvor gewählten Papstes bekannt machten. „Es ist die Geste von Matthäus, die mir auffällt: Er greift nach seinem Geld, als wolle er sagen: ‚Nein, nicht ich! Nein, dieses Geld gehört mir‘. Hier, das bin ich: ein Sünder, auf den der Herr seine Augen gerichtet hat. Und das habe ich auch gesagt, als man mich fragte, ob ich meine Wahl zum Papst annehmen würde“.

Die Berufung des Heiligen Matthäus von Caravaggio

Die Entstehung der Berufung

Die Geschichte des heiligen Matthäus ist eng mit dem priesterlichen Weg von Papst Franziskus verbunden. Es war der 21. September 1953, der Tag jener „Gotteserfahrung“, an dem Bergoglio seinen ersten Berufungsimpuls spürte. Es war der Tag, an dem das liturgische Gedenken an den heiligen Matthäus stattfand. Das Fest des Studenten wurde in Argentinien gefeiert, und bevor er zu den Feierlichkeiten ging, schaute Jorge Mario in der Pfarrei vorbei, die er besuchte, und fand dort einen Priester vor, den er nicht kannte. Er verspürte jedoch das Bedürfnis, zur Beichte zu gehen. „Das war für mich eine Erfahrung der Begegnung: Ich habe festgestellt, dass jemand auf mich gewartet hat“, erzählte der Papst in einer partizipativen Pfingstvigil im Mai 2013 zusammen mit Bewegungen und kirchlichen Realitäten. „Ich weiß nicht, was passiert ist, ich erinnere mich nicht, ich weiß nicht wirklich, warum es dieser Priester war, den ich nicht kannte, warum ich diesen Wunsch verspürte, zur Beichte zu gehen, aber die Wahrheit ist, dass jemand auf mich gewartet hat. Er hatte schon lange auf mich gewartet. Nach der Beichte spürte ich, dass sich etwas verändert hatte. Ich war nicht mehr derselbe. Ich hatte so etwas wie eine Stimme gehört, einen Ruf: Ich war überzeugt, dass ich Priester werden musste“.

Franziskus mit seinen Eltern

Die Priesterweihe

Im Alter von 21 Jahren beschloss der zukünftige Papst, ins Priesterseminar einzutreten. Er entschied sich für die Gesellschaft Jesu, angezogen vom Bild der Jesuiten an der „Front“ in der Kirche, von der Disziplin und dem „missionarischen Charakter“. Er trat in das Priesterseminar von Villa Devoto ein und begann am 11. März 1958 sein Noviziat im Seminar der Anhänger des heiligen Ignatius, verbrachte eine Zeit in Chile und kehrte dann nach Buenos Aires zurück. In seiner Heimatstadt promovierte er 1963 in Philosophie. Ab 1964 lehrte er drei Jahre lang Literatur und Psychologie an den Hochschulen von Santa Fé und Buenos Aires. Dann, am 13. Dezember 1969, die Priesterweihe in seiner Heimatstadt, die Hände auf den Kopf gelegt und vor den Augen eine andere Hand, die von Christus, der mit dem Finger darauf zeigt und den Jesuiten auffordert, ihm zu folgen, wie bei Matthäus.

Ein weiteres Bild von Jorge Mario Bergoglio als junger Priester

Barmherzigkeit...

Es ist kein Zufall, dass das bischöfliche - und später päpstliche - Motto, das Bergoglio, der spätere Franziskus, gewählt hat, genau „Miserando atque eligendo“ („Er sah ihn mit Barmherzigkeit an und erwählte ihn“) lautet. Es handelt sich um eine Passage aus einer Predigt des Beda, dem Ehrwürdigen, der die Episode aus dem Evangelium über die Berufung des Zöllners, der zum Apostel wurde, genau kommentiert. Die Barmherzigkeit ist seither einer der Eckpfeiler des Dienstes von Papst Franziskus, der sich in „Nähe, Mitgefühl, Zärtlichkeit“ erschöpft. Die drei Eigenschaften Gottes, aber auch eines jeden Priesters, wie er den Priestern, die er im Laufe der Jahre getroffen hat, immer wieder gesagt hat, zusammen mit der Empfehlung, „Väter“ für die Menschen zu sein. Nicht als Titel, sondern als eine Art des Seins. Erstens: „Vater... Ich ziehe es vor, Vater genannt zu werden, denn das ist mir lieber als Priester“.

