Großscheich al-Tayyeb kondoliert zum Tod von Kardinal Ayuso

Papst Franziskus und Großscheich al-Tayyeb bei einer Begegnung in Bahrain, 2022 (ANSA)

Der Großimam von al-Azhar, Ahmed al-Tayyeb, hat dem Papst zum Tod von Kardinal Miguel Ángel Ayuso, dem Präsidenten des Dikasteriums für den interreligiösen Dialog, sein Beileid übermittelt. Gemeinsam mit dem Großscheich hatte Ayuso das Dokument über die Brüderlichkeit aller Menschen vorbereitet, das Franziskus und al-Tayyeb am 4. Februar 2019 in Abu Dhabi unterzeichnet haben.

al-Tayyeb gilt als eine der wichtigsten Autoritäten des sunnitischen Islams. Der spanische Kurienkardinal Ayuso ist nach längerer Krankheit am Montag in der römischen Klinik Gemelli verstorben.



In seinem Beileidsschreiben betont der Großimam, dass Kardinal Ayuso ein „herausragendes Beispiel für einen engagierten Dienst an der Menschheit“ gewesen sei. Er würdigt Ayusos „bedeutende Bemühungen um die Förderung der Beziehungen zu Muslimen im Allgemeinen und zu Al-Azhar und dem Muslimischen Ältestenrat (MCE) im Besonderen“.

In diesem Zusammenhang hebt der Großscheich auch die zentrale Rolle hervor, die Kardinal Ayuso während seiner Dienstzeit im Vatikan bei der Förderung und Verbreitung des Dokuments über die menschliche Brüderlichkeit gespielt hat. Er erinnert auch an die Beiträge des Verstorbenen für das Hohe Komitee für menschliche Brüderlichkeit, das sich der Verwirklichung der in dem Dokument formulierten Ziele verschrieben hat.

Große Anteilnahme

Unterdessen erreichen Beileidswünsche aus der ganzen Welt den Vatikan. So hat unter anderem auch seine Seligkeit Anba Ibrahim Isaac Sedrak, der Patriarch von Alexandrien der koptischen Katholiken und Präsident der Versammlung der ägyptischen Patriarchen und Bischöfe, sein Beileid zum Tod des vatikanischen Dialogverantwortlichen ausgedrückt.

Beerdigung am Mittwoch, 27. November

Wie nun bekannt wurde, wird das Begräbnis des verstorbenen Kardinals am Mittwoch um 14.00 Uhr im Petersdom stattfinden. Der Liturgie werde der Dekan des Kardinalskollegiums, Kardinal Giovanni Battista Re, vorstehen, hieß es in einer entsprechenden Mitteilung des Pressesaals. Wie üblich wird Papst Franziskus am Ende der Zeremonie dem Ritus der Commendatio und Valedictio vorstehen.

(pm - cs)