Polen: Gallagher trifft Inhaftierte, die in Lublin Theologie studieren

Der vatikanische Außenbeauftragte hat während seines Aufenthaltes in Polen mit Häftlingen gesprochen, die an der Lubliner Fakultät für „Theologie der Familie“ studieren und sich auf die Betreuung von Behinderten spezialisiert haben.

Im Rahmen seines Besuchs an der Katholischen Universität Johannes Paul II. in Lublin (KUL) besuchte der vatikanische Sekretär für Beziehungen zu Staaten und internationalen Organisationen, Erzbischof Paul R. Gallagher, auch die Haftanstalt der Stadt und sprach dort mit Häftlingen, die an der dort angesiedelten Fakultät für Familientheologie, spezialisiert auf die Betreuung von Behinderten, studieren. Er sagte: „Wir Christen glauben, dass Gott den Menschen immer mit einem wohlwollenden Auge betrachtet und das Gute in ihm sieht. Hier wird Ihnen paradoxerweise durch Bildung und Glaubenserziehung eine große Chance gegeben“.

Franziskus, erster Empfänger der Medaille der Weißen Taube

Oberst Anna Ausz, Leiterin der Justizvollzugsanstalt, die für die Studien verantwortlich ist, überreichte bei dieser Gelegenheit gemeinsam mit Gefängnisseelsorger Gregor Drausl symbolisch die Medaille der Weißen Taube an Papst Franziskus. Der Papst ist der erste, der diese Medaille in Anerkennung seiner Fürsorge für Gefangene erhält.

Die Symbolik der Medaille bezieht sich auf die biblische Taube, die von Noah aus der Arche entlassen wurde und mit einem Olivenzweig das Ende der Sintflut ankündigte. Die Aktivitäten des Personals der Haftanstalt, an denen auch die Kirche und die Katholische Universität Lublin beteiligt sind, sollen dazu beitragen, dass das Leben der ehemaligen Häftlinge in der späteren Freiheit auf soliden Füßen steht.

Häftlinge schreiben an den Papst

Häftlinge der Anstalt übergaben Erzbischof Gallagher bei seinem Besuch einen Brief an den Papst. Unterzeichnet wurde er von mehreren Dutzend Häftlingen und Katecheten des Neokatechumenalen Weges. Die Gemeinschaft evangelisiert bereits seit Mai letzten Jahres in der Justizvollzugsanstalt Lublin, und auch die meisten der an dem Treffen teilnehmenden Studenten folgen dessen geistlicher Ausbildung. „Wir spüren, dass die Kirche sich um uns kümmert, durch die Evangelisierung und die Möglichkeit der Bildung. Wir sehen, dass wir nicht ausgelöscht sind, dass wir eine gute Zukunft vor uns haben“, sagte der Leiter der ersten von bereits vier gegründeten neuen Gemeinschaften, als er einen reich mit Fotos von Fresken und der Liturgie verzierten Brief überreichte.

Das Studienzentrum der KUL

Erzbischof Gallagher besuchte bei seinem Aufenthalt in der Haftanstalt auch die Klassenräume, in denen der Unterricht stattfindet. Eine Gruppe hatte gerade eine Vorlesung über die Zusammenarbeit mit Nichtregierungsorganisationen gehört, eine andere begann mit einer Vorlesung über Ethik.

Mirosław Kalinowski, der Rektor der Katholischen Universität Lublin, begleitete den Prälaten anschließend in den zentralen Gemeinschaftsraum der Haftanstalt, in dem auch Feierlichkeiten im Zusammenhang mit der Universität ausgerichtet werden, wie etwa die kürzliche Eröffnung des akademischen Jahres. Neben dem Gemeinschaftsraum befindet sich auch eine Kapelle mit großen Fresken, die von Insassen und einem Schüler von Kiko gemalt wurden und Christus mit den Aposteln und „die Frauen am leeren Grab“ darstellen.

Seit 2013 haben mehrere Dutzend Häftlinge ihr Studium an der KUL abgeschlossen, und mehr als 80 Prozent der Absolventen sind nach ihrer Entlassung aus dem Gefängnis nicht wieder kriminell geworden.

(vatican news)