Papst würdigt neuen deutschen Seligen Max Josef Metzger

Das Beispiel von Märtyrern des 20. Jahrhunderts wie Max Josef Metzger kann „viele Christen trösten, die in unserer Zeit wegen ihres Glaubens diskriminiert werden“. Das hat Papst Franziskus an diesem Sonntag beim Angelusgebet gesagt.

Max Josef Metzger war am Sonntag in Freiburg selig gesprochen worden, woran das Kirchenoberhaupt beim Mittagsgebet erinnerte. Der Gründer des Säkularinstituts Christkönig sei „vom Nationalsozialismus wegen seines religiösen Engagements für den Frieden angefeindet“ worden, erklärte der Papst. Metzger starb am 17. April 1944 durch Hinrichtung im Zuchthaus Brandenburg-Görden.

Franziskus verwies auf zwei weitere Märtyrer aus Diktaturen, die ebenfalls an diesem Sonntag seliggesprochen wurden: Luigi Palić, ein Priester des Ordens der Minderen Brüder, und Gjon Gazulli, ein Diözesanpriester. Beide waren Albaner, sie wurden in Shkodra selig gesprochen. Der Papst lud die Anwesenden zu einem Applaus für alle drei neuen Seligen der Kirche ein.

