Papst: Hilfe für Missbrauchsüberlebende

Papst Franziskus sieht die Kirche bei der Unterstützung von Missbrauchsbetroffenen in der Pflicht. „Als Zeichen der Sorge der Kirche um Gerechtigkeit, Heilung und Versöhnung“ ermutige er Initiativen, die sich um „Trost und Unterstützung“ für Missbrauchsüberlebende kümmern.

Franziskus richtete eine Botschaft an die Teilnehmer der Konferenz „Safeguarding in der katholischen Kirche in Europa“, die von der Päpstlichen Kinderschutzkommission ausgerichtet wird. An dem Treffen vom 13.-15. November in Rom nehmen über 100 Beauftragte aus 25 europäischen Ländern teil.

Das kirchliche Safeguarding-Engagement sei „Zeichen der anhaltenden Bemühungen der Kirche, die Schwächsten in unserer Mitte zu schützen“, formulierte der Papst. Die Konferenz biete „vielversprechende Möglichkeiten“, dieses Engagement auszubauen und ein umfassenderes Verständnis für den Schutz von Kindern und schutzbedürftigen Erwachsenen zu entwickeln, so der Papst. Er hoffe auf den Erfolg des Bemühens der Teilnehmer, ein Safeguarding-Netzwerk aufzubauen und bewährte Präventionspraktiken zu etablieren, um Wissen auszutauschen, sich gegenseitig zu unterstützen und „effektive und nachhaltige“ Safeguarding-Programme zu garantieren.

„Besonders ermutige ich Initiativen, die dem Trost und der Unterstützung derjenigen dienen sollen, die gelitten haben – als Zeichen der Sorge der Kirche um Gerechtigkeit, Heilung und Versöhnung“, so der Papst.

Europäische Safeguarding-Konferenz

Erklärtes Ziel der Safeguarding-Konferenz ist es, „das 2021 in Warschau gegründete europäische Netzwerk zu erweitern, um bewährte Praktiken im Bereich des Schutzes von Kindern und schutzbedürftigen Personen auszutauschen“. Die Teilnehmer sind Bischöfe, Priester, Ordensschwestern und -brüder und Laien, darunter seien auch Opfer und Überlebende. Konferenzsitz ist der Sitz der Päpstlichen Kinderschutz-Kommission, der Palazzo Maffei Marescotti in Rom.

