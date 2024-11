Papst: Patriarch Pizzaballa und IAEA-Direktor Grossi im Vatikan

Franziskus hat am Montag den Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA, Rafael Mariano Grossi, im Vatikan empfangen. Ebenso war der Lateinische Patriarch von Jerusalem, Pierbattista Pizzaballa, bei ihm.

Zu beiden Begegnungen teilte der Vatikan keine weiteren Details mit.

Papst Franziskus ruft regelmäßig eindringlich zum Ende der Gewalt im Heiligen Land auf. Auch Kardinal Pierbattista Pizzaballa ruft zu einem Waffenstillstand und drängt immer wieder auf Verhandlungen zwischen israelischer und palästinensischer Seite. Er hatte sich zuletzt auch gegen Einschränkungen des UN-Hilfswerkes für die Palästinenser (UNRWA) durch Israel ausgesprochen.

Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA, Rafael Mariano Grossi, mit dem Papst an diesem Montag

Der Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde, Rafael Mariano Grossi, schrieb nach seinem Papstbesuch am Montag auf der Plattform X, es sei immer inspirierend, den Papst zu treffen, sein Engagement für den Frieden und seine Unterstützung für effektive internationale Zusammenarbeit in Zeiten globaler Turbulenzen zu hören und mit ihm über die Arbeit der IAEA für weltweiten Frieden, Sicherheit und Entwicklung zu sprechen. „Dankbar für seine Ermutigung“, schrieb der argentinische Diplomat.

Franziskus hatte Grossi, der die Atomenergiebehörde mit Sitz in Wien seit Dezember 2019 leitet, bereits 2021 und 2023 in Audienz empfangen. Seit Gründung der Organisation 1957 ist auch der Heilige Stuhl Mitglied. Er hat einen diplomatischen Vertreter entsandt, der den Papst auch bei der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa OSZE vertritt. Seit Juli ist dies der US-amerikanische Vatikandiplomat Richard Allen Gyhra.

