Papst: Maria ein Vorbild für die Evangelisierung

Die Grundlage der Mission ist die Erfahrung Gottes: Daran erinnert Papst Franziskus in einer Botschaft an den 6. Amerikanischen Missionskongress (CAM6), der derzeit im puerto-ricanischen Ponce tagt. Adressiert ist die Botschaft an Kardinal Baltazar Enrique Porras Cardozo, den Papst Franziskus zu seinem Sondergesandten für den Kongress ernannt hat, der vom 19. bis 24. November ausgerichtet wird.

In seiner Botschaft hebt Franziskus die Bedeutung des Gebets und der Mission im christlichen Glauben hervor. Die Grundlage der Mission sei die Erfahrung Gottes– „uns als Kinder zu erkennen, die von Gottes Barmherzigkeit berührt“ seien, so der Papst. Rund 12.000 Teilnehmer wurden nach Angaben der Organisatoren dazu erwartet. Der emeritierte Erzbischof von Caracas, Kardinal Baltazar Enrique Porras Cardozo, vertritt den Papst bei dieser Gelegenheit.

Man könne nicht weitergeben, was man selbst nicht erfahren und gespürt habe, so Franziskus an die in der Mission engagierten Teilnehmer des Kongresses. In seinen Zeilen erinnert er daran, dass Jesus selbst als Missionar und Zeuge der göttlichen Liebe agiert habe. „Dies ist die Botschaft, die die Missionare zu allen Zeiten, an allen Orten und in allen Sprachen weitergegeben haben“, so der Papst weiter.

Ebenso verweist das Kirchenoberhaupt auf die Bedeutung des Gebets, das die Gläubigen auf ihre Mission vorbereite, und ermutigt sie dazu, den Heiligen Geist anzurufen, um die nötige Kraft und Sprache der Liebe zu empfangen, die dank ihrer Gottesebenbildlichkeit allen Menschen verständlich sei: „So endet die Freude des Geistes nicht bei ihnen, sondern weitet sich aus, teilt sich mit und ruft uns auf, als treues Gottesvolk gemeinsam in Synodalität und gegenseitigem Hören zu gehen”. Allerdings müsse das Bild Gottes in uns allen wiederhergestellt werden, besonders angesichts der Ungerechtigkeiten und des Leids in der Welt, mahnt Franziskus weiter. Die Jungfrau Maria sei ein besonderes Vorbild für die Evangelisierung und die Verbreitung der christlichen Botschaft, so der Papst unter Betonung ihrer Rolle als „erste Missionarin“ und ihre demütige Haltung im Gebet und Dienst. Ihrer Fürsprache wolle er die Arbeiten des Kongresses anvertrauen, so der Papst in seiner Botschaft abschließend.

Ein missionarisches Großtreffen

Das missionarische Großtreffen, das am 19. November begann, hält ein dichtes Programm an Vorträgen, Zeugnissen und Momenten des Austauschs missionarischer Erfahrungen bereit. Es endet am kommenden Sonntag, 24. November.

„Zum ersten Mal seit 47 Jahren findet ein amerikanischer Missionskongress in der Karibik statt, was für Puerto Rico ein historisches Ereignis ist“, erklärte der Koordinator des CAM6, Pater José Orlando Camacho Torres (CSSp), gegenüber Fides. 1977 wurde in Mexiko der erste Kongress organisiert, seither findet er alle sechs Jahre an wechselnden Orten statt. Der letzte Kongress 2018 wurde in Bolivien abgehalten.

Beim CAM6 in Puerto Rico

Das Thema der diesjährigen Ausgabe lautet „Evangelisatoren mit dem Geist, bis an die Enden der Erde“; das Logo besteht aus der „Fackel des Glaubens“, dem Feuer des Heiligen Geistes, als Protagonist der Mission; der Erdkugel, die auf die missionarische Aufgabe „ad-gentes“ verweist sowie dem Bild der Jungfrau Maria „Stern der Evangelisierung“ (Unsere Liebe Frau von Guadalupe ist die Schutzpatronin Amerikas, Anm.); zu sehen ist auch das Kreuz des Heilsopfers in Jesus Christus, das alle Völker umfasst. Die wichtigsten Momente der Veranstaltung werden in den offiziellen Kanälen der sozialen Medien (facebook@CAM6 Puerto Rico und YouTube@CAM6 Puerto Rico) übertragen und in verschiedenen Sprachen zur Verfügung gestellt.

(vatican news/fides – cs)