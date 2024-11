Papst: Sicherheit im Straßenverkehr ist eine Lebensinvestition

In seiner Ansprache an diesem Montagmorgen hat Papst Franziskus vor Vertretern des italienischen Motorradverbandes die Bedeutung der Verkehrssicherheit und der Sensibilisierung für die Regeln des Straßenverkehrsgesetzes betont.

Lesen Sie auch 27/06/2019 Österreich: Papst-Harley auf Friedensfahrt stoppt in Heiligenkreuz Ein ungewöhnlicher Motorradausflug wird an diesem Samstag in Würzburg starten: „60 Jesus-Biker“ werden zugunsten eines Hilfsprojekts von Missio Österreich nach Rom aufbrechen. Wie ...

Mario Galgano - Vatikanstadt

„Als Sportverband haben Sie die Aufgabe, den Motorradsport auf nationalem Territorium zu verwalten und zu regeln und ihn auf internationaler Ebene zu vertreten. Bei der Förderung und dem Schutz dieser Aktivitäten möchte ich Sie ermutigen, sich für die Sensibilisierung für die Regeln des Straßenverkehrsgesetzes einzusetzen“, begann der Papst seine Rede.

Papst Franziskus hob die wichtige Rolle hervor, die der Verband bei der Verbreitung der Verkehrserziehung spielt. „Die Verbreitung der Verkehrserziehung, die auch in Ihren Statuten durch die Organisation von Kursen in Schulen vorgesehen ist, ehrt Sie. Auf diese Weise haben Sie die Möglichkeit, die Jugendlichen zum Nachdenken zu bringen, die zwar die ‚Motorrad-Champions‘ bewundern, sich aber oft der Gefahren nicht bewusst sind“, sagte er.

Erschreckend hohe Zahl von Verkehrsunfällen

In seiner Ansprache erinnerte der Papst auch an die erschreckend hohe Zahl von Verkehrsunfällen, bei denen besonders junge Menschen betroffen sind. „Die Zahl der Opfer von Verkehrsunfällen ist hoch, und viele von ihnen sind jung! In vielen Fällen gefährden unzureichende Kenntnisse oder die Nichtbeachtung der Sicherheitsvorschriften nicht nur die Sicherheit des Fahrers, sondern auch die der anderen Verkehrsteilnehmer“, warnte Papst Franziskus. „Deshalb ist die Zeit, die man in Aufklärungsinitiativen zu diesem Thema investiert, eine Investition in das Leben.“

Zum Abschluss seiner Rede drückte der Papst seine Dankbarkeit für die Bemühungen des Verbandes aus und sprach den Anwesenden seinen Segen aus. „Ich danke Ihnen für alles, was Sie in diesem Sinne tun, um zu helfen und aufzuklären! Ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre Arbeit und segne Sie alle von Herzen. Bitte beten Sie auch für mich. Warum? Weil sich meine Arbeit sehr beschleunigt hat und mein Motorrad in die Jahre gekommen ist und nicht mehr richtig funktioniert!“

(vatican news)