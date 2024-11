Papst lobt österreichische Gruppe für Gemeinschaft und Solidarität

Bei einer Audienz im Vatikan hat Papst Franziskus am Freitagvormittag die österreichische Gruppe „Begegnung im Zentrum“ aus Wien empfangen. Der Papst würdigte ihr Engagement für eine gelebte Gemeinschaft, in der Menschen unterschiedlicher Herkunft und Religionen sich gegenseitig unterstützen und einander bereichern.

Lesen Sie auch 07/11/2024 „Bitte nicht den Sinn für Humor verlieren“ Einen ungewöhnlichen Rat hat Papst Franziskus an diesem Donnerstag Pilgern aus Spanien erteilt: Sie sollten doch bitte nicht ihren Sinn für Humor verlieren.

Mario Galgano - Vatikanstadt

Die Gruppe, die sich normalerweise im Erzbischöflichen Palais in Wien trifft, erhielt die besondere Gelegenheit, ihre Arbeit und Gemeinschaft dem Heiligen Vater vorzustellen. In einer eindrücklichen Ansprache dankte Papst Franziskus den Mitgliedern für ihr Engagement und betonte die Bedeutung einer solidarischen Gemeinschaft in der heutigen Welt.

„Liebe Brüder und Schwestern, guten Tag, und danke für euer Kommen“, begann der Papst seine Ansprache und ließ Grüße an den Wiener Kardinal Christoph Schönborn übermitteln. Er zeigte sich beeindruckt davon, wie die Mitglieder, die aus verschiedenen Ländern stammen und unterschiedlichen Religionen angehören, trotz oft schwerer persönlicher Schicksale eine Gemeinschaft des Zusammenhalts und der gegenseitigen Unterstützung aufgebaut haben. Für den Papst sind sie ein Beispiel für das, was er als „geschwisterliche Liebe“ bezeichnet – eine Liebe, die unabhängig von Herkunft und Religion praktiziert wird.

Die Audienz im Vatikan

Geber und Empfänger

Papst Franziskus hob hervor, dass alle Mitglieder der Gemeinschaft sowohl Geber als auch Empfänger seien. „Wir sind alle Gebende und Empfangende,“ betonte der Papst, „wir bedürfen einander und sind berufen, einander zu bereichern.“ Für ihn sei die Gemeinschaft der „Begegnung im Zentrum“ ein Ort, an dem das Miteinander über materielle Gaben hinausgehe und auch durch Gesten der Freundschaft, Lächeln, Zuhören und die Hingabe in Form eines „kostenlosen Dienstes“ zum Ausdruck komme.

In seiner Ansprache zitierte der Papst aus der Verkündigungsbulle Spes non confundit für das Heilige Jahr 2025: „Nur ein Lächeln, eine Geste der Freundschaft, ein geschwisterlicher Blick, ein aufrichtiges Zuhören, ein kostenloser Dienst.“ Diese Worte unterstrichen seine Vision einer weltweiten Gemeinschaft, die auf Liebe und Respekt gründet. Er ermutigte die Mitglieder, weiterhin das Gebot Jesu zu leben: „Liebt einander, wie ich euch geliebt habe.“

Geschenk für andere sein

Mit einem weiteren Dank an die Gruppe schloss der Papst seine Ansprache und betonte, dass jede Person in den Augen Gottes einzigartig sei und dass Gott uns niemals vergesse. „Bemühen wir uns als Brüder und Schwestern stets darum, unser Leben zu einem Geschenk für die Anderen zu machen“, forderte er die Anwesenden auf. Abschließend bat Papst Franziskus die Mitglieder, auch für ihn zu beten, und versprach, für sie und ihre wertvolle Arbeit zu beten.

Die Begegnung endete mit dem Segen des Papstes und hinterließ bei der Gruppe einen tiefen Eindruck. Die Botschaft des Papstes – die Aufforderung zur gelebten Nächstenliebe und gegenseitigen Unterstützung – gibt der Gruppe „Begegnung im Zentrum“ neue Kraft, ihre Arbeit in Wien fortzusetzen und Brücken zwischen verschiedenen Kulturen und Religionen zu bauen.

(vatican news)