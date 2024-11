Papst an US-amerikanisches Netzwerk: Menschheit im Epochenwandel

Franziskus sieht die Menschheit im epochalen Wandel. Angesichts dessen braucht es laut Papst eine Kirche, die „Zeichen der Zeit“ erkennt und auf Herausforderungen der Gegenwart reagiert. Beispiel dafür: der synodale Weltprozess.

Der Papst empfing am Montagmorgen Mitglieder eines US-amerikanischen Fundraising-Netzwerkes in Audienz. Das 1976 gegründete „Catholic Philanthropy Network“ (FADICA) vernetzt Stiftungen und Spender, die katholische Aktivitäten und Initiativen unterstützen. Es bezeichnet sich selbst als „Katalysator für Spender, die innovativ sind und in der Welt einen katholisch inspirierten Unterschied machen wollen“.

Dank für Unterstützung

In seinem kurzen Grußwort ging Franziskus zwar nicht auf den Ausgang der US-Präsidentschaftswahlen ein. Er sprach aber allgemein von einem „epochalen Wandel“, der in Gang sei. Und er dankte dem Stiftungsnetzwerk bei der Audienz ausdrücklich für dessen Unterstützung von Einrichtungen des Heiligen Stuhles, „die sich bemühen, die Zeichen der Zeit zu erkennen und der Weltkirche zu helfen, mit Weisheit, Nächstenliebe und Weitsicht auf die Bedürfnisse und Herausforderungen der Gegenwart zu reagieren.“

Synodale Kirche in einer Welt im Umbruch

Franziskus erwähnte den synodalen Weltprozess, mit dem die Kirche einen Prozess der Selbstreflexion eingeleitet habe: „Wie Sie wissen, hat die Kirche in letzter Zeit einen Prozess des Nachdenkens über ihr Wesen als ,synodale‘ Gemeinschaft eingeleitet, die sich auf unsere gemeinsame Würde als Getaufte und auf die Mitverantwortung für ihre Sendung gründet; und dies in einer Zeit, in der wir uns einem epochalen Wandel mit seinen Folgen für die Zukunft der Menschheitsfamilie gegenübersehen.“

„Beten Sie für mich, aber beten Sie für, nicht gegen, für!“

Neben dem Einsatz für den Heiligen Stuhl dankte der Papst dem „Catholic Philanthropy Network“ (FADICA) „für Ihre stille Unterstützung so vieler Initiativen, die das Leben und das Apostolat der Kirche in den Vereinigten Staaten bereichern“. Und er bat seine amerikanischen Gäste: „Beten Sie für mich, aber beten Sie für, nicht gegen, für!“

(vatican news – pr)