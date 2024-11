Live bei uns: Allerseelenmesse mit dem Papst

Papst Franziskus am 2. November 2018 im "Garten der Engel" auf dem römischen Laurentino-Friedhof (ANSA)

Zu Allerseelen wird Franziskus eine heilige Messe auf dem römischen Friedhof Laurentino feiern. Wir übertragen am Samstag, 2. November, ab 9.50 Uhr live und mit deutschem Kommentar.

2018 hat Franziskus den „Friedhof der ungeborenen Kinder“ – wie der Laurentino-Friedhof auch genannt wird – zum ersten Mal besucht. Eingeweiht wurde er am 9. März 2002 vom damaligen Kardinalvikar Camillo Ruini; er ist also der jüngste der drei großen römischen Friedhöfe Verano, Prima Porta und Laurentino.

Der Garten der Engel

Am 4. Januar 2012 wurde auf diesem in der südlichen Peripherie Roms gelegenen Friedhof auch der „Garten der Engel“ eingeweiht: eine Grünfläche von rund 600 Quadratmetern, die der Bestattung von Kindern gewidmet ist, die aufgrund eines freiwilligen oder ungewollten Schwangerschaftsabbruchs nie geboren wurden. Umgeben ist der Garten von einer Hecke aus weißen Kamelien; am Eingang stehen zwei große Engelsstatuen aus Marmor: Symbol für Unschuld und Reinheit.

Allerseelen: Gedenken aller Verstorbenen

Am Allerseelen-Tag, dem 2. November, wird aller Verstorbenen gedacht. Die Wurzeln dieses Festes gehen auf das Jahr 998 zurück, in dem der Abt des französischen Benediktinerklosters Cluny, Odilo von Cluny, den Tag als Gedenktag für alle verstorbenen Gläubigen festgesetzt hat. Christliche Feste zum Totengedenken gibt es bereits seit dem 2. Jahrhundert.

Wo und wann wir übertragen

