Diözese Rom: Renato Tarantelli Baccari ist neuer Vizeregent

Zum Vizegerenten und Weihbischof der Diözese Rom hat der Papst den Italiener Renato Tarantelli Baccari ernannt. Das gab der Vatikan an diesem Donnerstag bekannt.

Er übernimmt das bisherige Amt des designierten Kardinals Baldo Reina, der vom Papst bei der Ankündigung des nächsten Konsistoriums am 6. Oktober zum neuen Generalvikar von Rom ernannt worden war.

Renato Tarantelli Baccari ist Koordinator für den rechtlichen und administrativen Bereich der Diözese Rom, nun machte der Papst ihn zum Vizegerenten, der den neuen Generalvikar Reina bei Führung der Amtsgeschäfte unterstützen soll. Franziskus wies Weihbischof Tarantelli Baccari zudem den Titularsitz von Campli zu.

Der Italiener wurde 1976 in Rom geboren und hat einen Abschluss in Rechtswissenschaften und ein Lizenziat in Kirchenrecht. 2018 ebenfalls in Rom zum Priester geweiht ist er bischöflicher Rechts- und Verwaltungsvikar und Koordinator für den juristischen Bereich und den Bereich der Verwaltung von Gütern und Ressourcen des Vikariats Rom. Er ist zugleich Rektor der Kirche „Santa Maria del terzo millennio alle Tre Fontane“ sowie Primiziant der Erzbruderschaften vom Allerheiligsten Sakrament und von Maria SS. del Carmine und von Maria SS. del Buon Consiglio e dei Pellegrini.

(vatican news – pr)