Papst Franziskus im Gebet vor der Muttergottesstatue aus Valencia

Hochwasser in Spanien: Papst betet vor Madonna aus Valencia

Bei der Generalaudienz an diesem Mittwoch hat Papst Franziskus zum Gebet für alle Menschen in Spanien eingeladen, die unter den Folgen des Hochwassers leiden. Auf dem Petersplatz war die Statue der „Muttergottes der Verlassenen“ aus Valencia präsent, das am meisten von dem Unglück betroffen ist.

"Ich wollte, dass sie hier ist, die Schutzpatronin von Valencia", sagte der Papst vor dem Beginn der Generalaudienz. Menschen aus Valencia selbst hätten ihm das Gnadenbild geschenkt. „Heute beten wir in besonderer Weise für Valencia und andere Teile Spaniens, die unter dem Hochwasser leiden." Im Großraum Valencia, der letzte Woche teilweise von sintflutartigen Wassermassen verwüstet wurde, laufen die Aufräumarbeiten auf Hochtouren. Mehr als 200 Menschen kamen in der Flut ums Leben. Nach wie vor sind Ortschaften von der Außenwelt abgeschnitten. Die Naturkatastrophe gilt als die schlimmste in der Geschichte Spaniens. Papst Franziskus hatte öffentlich bereits mehrfach zu Solidarität mit und zum Gebet für die Betroffenen aufgerufen. (vatican news – gs)