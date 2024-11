Kind (©nadezhda1906 - stock.adobe.com)

Franziskus ermutigt zum Gebet für Opfer von Missbrauch

Papst Franziskus hat dazu aufgerufen, für die Opfer und Überlebenden von Missbrauch zu beten. Er schloss sich in diesem Anliegen der Kirche in Italien an, die an diesem Montag einen entsprechenden Gebetstag begeht.

Lesen Sie auch 17/11/2024 Papst beim Angelus: „Krisen sind wichtig" Papst Franziskus sieht schwierige Situationen im Leben positiv. Krisen und Misserfolge seien schmerzhaft, aber „wichtig, denn sie lehren uns, allem das richtige Gewicht zu geben ... „Jeder Missbrauch ist ein Verrat am Vertrauen, ein Verrat am Leben!", erklärte Franziskus beim Mittagsgebet auf dem Petersplatz an diesem Sonntag. Gebet sei „unverzichtbar, um das Vertrauen wiederherzustellen". Der 18. November ist der „Europäische Tag zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch". An diesem Tag lädt die katholische Kirche auch in Deutschland dazu ein, in Gottesdiensten der Leiden Betroffener sexueller Gewalt zu gedenken. (vatican news – gs)