Franziskus bei seiner Reise ins Baltikum vor sechs Jahren (Vatican Media)

Papst ermuntert Katholiken in Estland zu mehr Ökumene

Franziskus rät den Katholiken in Estland zu einer stärkeren Zusammenarbeit mit Christen anderer Konfessionen. Das schreibt er in einem Brief zum 100. Jahrestag der Einrichtung einer bischöflichen Struktur in dem baltischen Land.

„Möge diese Hundertjahrfeier eine Gelegenheit für eine geistliche Erneuerung in Ihrem Land sein und einen neuen Eifer für die Evangelisierung entfachen, besonders unter den jungen Menschen", so der Papst. Gottes Botschaft der Liebe müsse auch die Menschen erreichen, die nicht an Gott glaubten. Beim Aufbau einer friedlichen und gerechten Gesellschaft sei ökumenische Zusammenarbeit wichtig, „um ein gemeinsames Zeugnis für die Verheißungen Gottes abzulegen", schreibt Franziskus außerdem. „Krieg in Europa löst tiefe Ängste aus" „Dies ist besonders wichtig im Kontext des heutigen Krieges in Europa, der tiefe Ängste auslöst und auf tragische Weise an die dunklen Zeiten vergangener Zeiten erinnert. Dennoch kann der Heilige Geist Sie dazu leiten, ein beredtes Zeichen des anhaltenden Vertrauens in Gottes Vorsehung zu setzen." Estland gehört zu den atheistischsten Ländern der Welt. Nur etwa 15 Prozent der Einwohner sind lutherische Christen; der Bevölkerungsanteil der Katholiken beträgt weniger als ein Prozent. Papst Franziskus hat die baltischen Staaten, darunter Estland, 2018 besucht. (vatican news – sk)