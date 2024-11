Live bei uns: Christkönigsmesse mit dem Papst

Am Christkönigssonntag feiert Papst Franziskus eine besondere Eucharistiefeier im Petersdom. Begleiten Sie die Messe live bei uns und erleben Sie die Weitergabe der Weltjugendtags-Symbole an Südkorea.

Mario Galgano - Vatikanstadt

Am 24. November 2024, dem Christkönigssonntag, wird Papst Franziskus um 9.30 Uhr im Petersdom die heilige Messe feiern. Dieser Tag ist zugleich der 39. Weltjugendtag, ein internationales Fest des Glaubens und der Jugend. Zum Höhepunkt der Messe werden die traditionellen Weltjugendtags-Symbole – das Kreuz und eine Kopie der Marienikone Salus Populi Romani – von jungen Gläubigen aus Lissabon an ihre Altersgenossen aus Südkorea übergeben. Damit beginnt die Pilgerreise der Symbole nach Seoul, wo 2027 der nächste Weltjugendtag stattfinden wird.

Live dabei auf allen Kanälen

Die Christkönigsmesse mit Papst Franziskus können Sie live und mit deutschem Kommentar verfolgen. Die Übertragung wird auf unserer Homepage, unserem YouTube-Kanal, unserer Facebook-Seite sowie auf den Partnersendern ausgestrahlt.

Warum der Weltjugendtag am Christkönigssonntag gefeiert wird

Seit 2021 wird der Weltjugendtag nicht mehr am Palmsonntag begangen, sondern am Christkönigsfest. Diese Änderung, die Papst Franziskus verfügt hat, betont die zentrale Rolle Christi als König des Universums. Der Papst erklärte, dass das Christkönigsfest den jungen Menschen eine besondere Gelegenheit biete, ihren Glauben an Jesus Christus zu feiern, der „mit Liebe, Hingabe und Dienst“ regiert. Die Wahl dieses Hochfests unterstreicht, dass Christus im Zentrum des Lebens der Kirche und der Jugend steht und sie in ihrer Nachfolge bestärkt.

Das Christkönigsfest markiert außerdem das Ende des liturgischen Kirchenjahres – ein Symbol für das Ziel, auf das die Jugend und die ganze Kirche zusteuern: das ewige Reich Christi.

Ein Zeichen der Hoffnung

Mit der Weitergabe der Symbole blickt die Kirche bereits auf den kommenden Weltjugendtag in Seoul. Diese Tradition erinnert daran, dass der Glaube eine lebendige Pilgerreise ist, die Generationen und Kontinente verbindet. Seien Sie live dabei, wenn Papst Franziskus die jungen Menschen ermutigt, den Glauben mutig in die Welt zu tragen – eine Botschaft, die alle Christen in ihrer Hoffnung bestärkt.

Verpassen Sie diesen besonderen Moment nicht: Sonntag, 24. November 2024, 9.30 Uhr – live bei uns!

(vatican news)