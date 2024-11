Papst beim Angelus: „Krieg ist Triumph der Lüge“

Papst Franziskus hat in scharfen Worten Kriege kritisiert. Krieg sei „verabscheuungswürdig, denn er ist der Triumph der Lüge, der Falschheit“, hielt der Papst beim Angelusgebet an diesem Allerheiligentag im Vatikan fest.

„Man sucht den größten Eigennutz und den größten Schaden für den Gegner, zertrampelt Menschenleben, die Umwelt, die Infrastruktur, alles; und das alles getarnt mit Lügen“, so der Papst. Abermals rief er zum Gebet auf: „Beten wir für die gequälte Ukraine, beten wir für Palästina, Israel, den Libanon, Myanmar, den Südsudan und für alle Völker, die unter Kriegen leiden.“

Krieg sei immer eine Niederlage, die schuldlose Menschen ins Leid führe. „Ich denke dabei an die 153 Frauen und Kinder, die in den letzten Tagen in Gaza massakriert wurden“, so der Papst wörtlich. Franziskus telefoniert täglich mit dem argentinischen Priester Gabriel Romanelli, dem katholischen Pfarrer von Gaza.

Ebenfalls beim Angelusgebet bekundete Franziskus seine Solidarität mit den Menschen im Tschad. In dem Sahel-Land starben bei einem Angriff der islamistischen Terrorgruppe Boko Haram vor drei Tagen rund 40 Soldaten. Die Attacke ereignete sich in der Nacht auf Montag auf der Insel Barkaram im Tschadsee.

(vatican news – gs)