Päpstliche Gregoriana-Universität in Rom

Papst spricht an der Gregoriana-Universität

Der Jesuiten-Papst besucht die Jesuiten-Universität in Rom: Am Dienstag, den 5. November, wird Franziskus an der „Gregoriana“ sprechen. Anlass ist der Dies Academicus der traditionsreichen Hochschule, die 1551 von Ignatius von Loyola gegründet wurde.

Der Besuch beginnt mit Grußworten von Pater Arturo Sosa, dem Generaloberen des Jesuitenordens und Vize-Großkanzler der Universität, sowie dem Rektor Pater Mark A. Lewis. Letzterer bezeichnete die geplante Papstvisite als „ein Meilenstein unserer Geschichte". Im vergangenen Mai erfolgte nach einer von Franziskus angestoßenen Reform die Eingliederung des Päpstlichen Bibelinstituts und des Päpstlichen Orientalischen Instituts in die Gregoriana und damit eine Erweiterung des Auftrags der Hochschule. „Die drei Missionen der Universität – jetzt erweitert um das Bibelinstitut und das Orient-Institut – schaffen neue Synergien und öffnen uns für neue Horizonte", so der aus den USA stammende Rektor Lewis. Mit fast 3.000 Studierenden aus 121 Nationen ist die Gregoriana die älteste päpstliche Universität Roms. Sie bietet eine breite akademische Ausbildung, die sich über Fächer wie Theologie, Philosophie, kanonisches Recht, Geschichte der Kirche, Sozialwissenschaften und interreligiöse Studien erstreckt. Die Hochschule versteht sich als Dienst an Weltkirche und vereint sowohl die Traditionen der lateinischen wie der östlichen Kirchen. (vatican news – gs)