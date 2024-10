Papst über Gustavo Gutiérrez: „Ein großer Mann der Kirche“

Papst Franziskus hat den verstorbenen Vordenker der Theologie der Befreiung, Gustavo Gutiérrez, gewürdigt. „Ein großer Mann. Ein Mann der Kirche“, sagt das Kirchenoberhaupt in einem Video, das wir an diesem Freitag verbreiten.

„Heute denke ich an Gustavo. Gustavo Gutiérrez. Ein großer Mann. Ein Mann der Kirche, der es verstand, still zu sein, wenn er still sein musste, der es verstand, zu leiden, wenn er leiden musste, und der es verstand, so viel apostolische Frucht und so viel reiche Theologie weiterzutragen“, so der Papst in dem kurzen Video. Er lud dazu ein, für den verstorbenen peruanischen Theologen zu beten. „Möge er in Frieden ruhen“, so Franziskus.

Hier die Würdigung des Papstes im Video

Gustavo Gutiérrez, einer der einflussreichsten Theologen des 20. Jahrhunderts, war am Dienstag verstorben. Er gilt als Wegbereiter der Befreiungstheologie, einer Bewegung, die sich seit der 1960er Jahre mit einer christlichen Begründung für die soziale Gerechtigkeit und die Befreiung der Armen einsetzt. Gutiérrez' Werk „Theologie der Befreiung" aus dem Jahr 1971 gilt als grundlegend für diese Bewegung und prägte maßgeblich das theologische Denken in Lateinamerika und darüber hinaus.

(vatican news – gs)