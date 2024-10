Messfeier auf dem Petersplatz unter Vorsitz des Papstes (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Live bei uns: Eröffnungsmesse zur Weltsynode in Rom mit Dresdner Kapellknaben

In Rom geht die Weltsynode zur Synodalität in die letzte Runde. Papst Franziskus wird am Mittwoch der feierlichen Messe vorstehen, die den Aufakt der mehrwöchigen Kirchenversammlung bildet. Für die musikalische Begleitung der Liturgie auf dem Peterplatz sorgen die Dresdner Kapellknaben. Wir übertragen ab 9.30 Uhr live auf Deutsch.

Vor dem Gottesdienst empfängt Papst Franziskus morgens um 8 Uhr die Kapellknaben und eine ganze ökumenische Delegation aus Sachsen im Vatikan. Die 80-köpfige Pilgergruppe reist unter Führung von Bischof Heinrich Timmerevers und Landesbischof Tobias Bilz in den Vatikan. Die zweite und letzte Sitzung der Weltsynode mit dem Titel „Für eine synodale Kirche: Gemeinschaft, Teilhabe und Mission" dauert von 2. bis 27. Oktober. 368 Synodale mit Stimmrecht nehmen daran teil, unter ihnen 272 Bischöfe und 96 Nicht-Bischöfe. 40 Personen sind weder Kleriker noch Ordensangehörige. Einschließlich der Ordensfrauen sind etwa ein Siebtel der Teilnehmer weiblich. Über das Schlussdokument wird am 26. Oktober abgestimmt.

Die Weltsynode, die offiziell als „16. Ordentliche Generalversammlung der Bischofssynode“ bezeichnet wird, beschäftigt sich seit 2021 mit der Frage nach Entscheidungsprozessen und Mitbestimmung in der Kirche. Die endgültigen Entscheidungen trifft Papst Franziskus auf Basis der Voten der Synode, unterstützt durch ein nachsynodales Schreiben.

Wo und wann wir übertragen Radio Vatikan/Vatican News überträgt die Eröffnungsmesse am Mittwoch, 2. Oktober, ab 9.25 Uhr im Livestream auf der Webseite vaticannews.de. Man kann uns auch über Facebook, Youtube und unsere Partnersender mitverfolgen: EWTN und k-TV, Radio Horeb, Domradio, Radio Maria Österreich, Radio Maria Schweiz und Radio Maria Südtirol. Schalten Sie sich zu! (vaticannews – skr)

