Live bei uns: Messe mit Heiligsprechungen

Am Weltmissions-Sonntag wird Papst Franziskus auf dem Petersplatz vierzehn Selige heiligsprechen. Darunter ist auch ein Österreicher: Engelbert Kolland. Wir übertragen ab 10.30 Uhr live und mit deutschem Kommentar.

Unter den 14 Menschen, die am 20. Oktober in den Heiligenkalender aufgenommen werden, sind auch drei Gründer von katholischen Ordensgemeinschaften: Die Kanadierin Marie-Léonie Paradis (1840-1912), die Italienerin Elena Guerra (1835-1914) und der italienische Priester Giuseppe Allamano (1851-1926).

Antichristliches Massaker in Damaskus

Die meisten der neuen Heiligen starben bei einem antichristlichen Massaker am 10. Juli 1860 in Damaskus. Acht Ordensmänner und drei maronitische Laien-Christen wurden dabei von islamischen Drusen getötet. Unter den Opfern war auch der Franziskanerpater Engelbert Kolland (1827-1860) aus Tirol. Er und die weiteren Märtyrer wurden 1926 von Papst Pius XI. seliggesprochen.

Im Zuge von Ausschreitungen gegen Christen, bei denen in wenigen Tagen etwa 8.000 Christen ermordet wurden, geriet in der Nacht auf den 10. Juli 1860 auch das Paulus-Kloster in Damaskus. - die Wirkstätte des Tiroler Franziskaners Engelbert Kolland und seiner Gefährten - ins Visier. Mit Kolland erlitten damals weitere zehn Männer das Martyrium: sieben Franziskaner aus Spanien, die mit ihm im Kloster lebten, sowie drei Gläubige der Maronitenkirche.

Wo und wann wir übertragen

