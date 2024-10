Wortlaut: Franziskus bei der Generalaudienz am 16. Oktober 2024

Hier finden Sie die Ansprache, die Papst Franziskus an diesem Mittwoch bei seiner Generalaudienz in Rom gehalten hat, in einer Arbeitsübersetzung von Radio Vatikan.

Liebe Brüder und Schwestern, guten Morgen!

Mit der heutigen Katechese gehen wir von dem, was uns in der Heiligen Schrift über den Heiligen Geist geoffenbart wurde, zu der Frage, wie er im Leben der Kirche gegenwärtig ist und wirkt. Der Heilige Geist ist in unserem christlichen Leben gegenwärtig und am Werke.

In den ersten drei Jahrhunderten hielt es die Kirche nicht für nötig, ihren Glauben an den Heiligen Geist ausdrücklich zu formulieren. Zum Beispiel heißt es im ältesten Glaubensbekenntnis der Kirche, dem so genannten Apostolischen Glaubensbekenntnis, nach den Worten: „Ich glaube an Gott, den Vater, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, der geboren wurde, gestorben ist, in die Unterwelt hinabgestiegen, auferstanden und in den Himmel aufgefahren ist“, ohne nähere Angaben: „[Ich glaube] an den Heiligen Geist“.

Doch es war die Häresie, die die Kirche dazu brachte, diesen Glauben zu präzisieren. Als dieser Prozess - mit dem heiligen Athanasius im vierten Jahrhundert - begann, war genau dies die Erfahrung mit dem heiligenden Wirken des Geistes, das in Gott hineinführt, die die Kirche zur Gewissheit der vollen Göttlichkeit des Heiligen Geistes brachte. Dies geschah auf dem Ökumenischen Konzil von Konstantinopel im Jahr 381, das die Göttlichkeit des Heiligen Geistes mit den bekannten Worten definierte, die wir auch heute noch im Glaubensbekenntnis wiederholen: „Ich glaube an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der vom Vater [und dem Sohn] ausgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten“. So lautet der Text.

Zu sagen, dass der Heilige Geist „Herr“ ist, bedeutet, dass er die „Herrschaft“ Gottes teilt, die der Welt des Schöpfers und nicht der Welt der Geschöpfe zukommt. Die stärkste Aussage ist, dass ihm die gleiche Ehre und Anbetung gebührt wie dem Vater und dem Sohn. Es ist das Argument der Gleichheit in der Ehre, das Basilius dem Großen, dem Hauptverantwortlichen für diese Formel, am Herzen lag: der Heilige Geist ist Herr, ist Gott.

Die konziliare Definition war kein End-, sondern ein Ausgangspunkt. Nachdem die historischen Gründe, die eine ausdrücklichere Bekräftigung der Göttlichkeit des Heiligen Geistes verhindert hatten, überwunden waren, wurde sie im Gottesdienst und in der Theologie der Kirche unaufgeregt verkündet. Schon der heilige Gregor von Nazianz wird im Anschluss an das Konzil ohne weitere Skrupel behaupten: „Ist der Heilige Geist also Gott? Gewiss ist er Gott! Ist er wesenhaft? Ja, er ist wahrer Gott“ (vgl. Oratio 31, 5.10).

Was sagt der Glaubensartikel, den wir jeden Sonntag in der Messe bekennen, zu uns, den Gläubigen von heute? Glaube ich an den Heiligen Geist? In der Vergangenheit ging es vor allem um die Aussage, dass der Heilige Geist „vom Vater ausgeht“. Die lateinische Kirche ergänzte diese Aussage bald, indem sie im Glaubensbekenntnis der Messe hinzufügte, dass der Heilige Geist „auch vom Sohn ausgeht“. Da der Ausdruck „und vom Sohn“ im Lateinischen „Filioque“ genannt wird, führte dies zu dem unter diesem Namen bekannten Streit, der der Grund (oder Vorwand) für so viele Streitigkeiten und Spaltungen zwischen der Kirche des Ostens und der Kirche des Westens gewesen ist. Es ist sicher nicht angebracht, dieses Thema hier zu behandeln, das im Übrigen in dem zwischen den beiden Kirchen geschaffenen Klima des Dialogs die Härte der Vergangenheit verloren hat und uns heute auf eine volle gegenseitige Akzeptanz hoffen lässt, als eine der wichtigsten „versöhnten Differenzen“. Ich sage das gerne: ,versöhnte Unterschiede'. Unter Christen gibt es viele Unterschiede: der eine ist von dieser Schule, der andere von jener; der eine ist protestantisch, der andere... Wichtig ist, dass diese Unterschiede versöhnt werden, in der Liebe des gemeinsamen Weges.

Nachdem wir diesen Stolperstein überwunden haben, können wir heute die für uns wichtigste Aussage wertschätzen, die im Artikel des Glaubensbekenntnisses verkündet wird, nämlich dass der Heilige Geist „lebensspendend“ ist, d.h. Leben gibt. Wir fragen uns: Welches Leben gibt der Heilige Geist? Am Anfang, bei der Schöpfung, schenkt der Atem Gottes dem Adam natürliches Leben; er macht ihn von einer Lehmstatue zu einem „lebendigen Wesen“ (vgl. Gen 2,7). Jetzt, in der neuen Schöpfung, ist der Heilige Geist derjenige, der den Gläubigen neues Leben gibt, das Leben Christi, übernatürliches Leben, als Kinder Gottes. Paulus kann ausrufen: „Das Gesetz des Geistes, das Leben gibt in Christus Jesus, hat euch von dem Gesetz der Sünde und des Todes befreit“ (Röm 8,2).

Wo wäre in all dem die große und tröstliche Nachricht für uns? Welche ist es? Das Leben, das uns durch den Heiligen Geist geschenkt wird, ist ewiges Leben! Der Glaube befreit uns von dem Schrecken, zugeben zu müssen, dass hier alles zu Ende ist, dass es keine Erlösung für das Leid und die Ungerechtigkeit gibt, die auf Erden herrschen. Ein anderes Wort des Apostels versichert uns: „Wenn der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch euren sterblichen Leibern Leben geben durch seinen Heiligen Geist, der in euch wohnt“ (vgl. Röm 8,11). Der Geist wohnt in uns, ist in uns.

Pflegen wir diesen Glauben auch für diejenigen, die oft unverschuldet dessen beraubt sind und dem Leben keinen Sinn abgewinnen können. Und vergessen wir nicht, dem zu danken, der durch seinen Tod dieses unschätzbare Geschenk für uns erworben hat! Danke!

