Papst Franziskus: Wirtschaft in Klimaschutz einbeziehen

Papst Franziskus rät dazu, „das ökologische Bewusstsein durch einen fruchtbaren Dialog zwischen der Welt der Wirtschaft, den Unternehmen, den Institutionen und der Zivilgesellschaft zu fördern“.

Das schreibt er in einem Brief an den Erzbischof des toskanischen Städtchens Lucca, in dem jetzt ein „Planet-Erde-Festival“ stattgefunden hat.

„Der mitverantwortliche Einsatz aller ist notwendiger denn je“

„Der mitverantwortliche Einsatz aller ist notwendiger denn je, um ethische Haltungen zu wecken, die darauf abzielen, die Schöpfung, das unvergleichliche Geschenk Gottes, zu achten und zu schützen“, so der Papst in seinem Brief, der auf dem Festival verlesen wurde.



Franziskus hat sich als erster Papst in einer Enzyklika mit dem Thema Schöpfung und Klimakrise beschäftigt (Laudato si‘, 2015). Über die Ergebnisse des Weltklimagipfels von Dubai vom vergangenen Jahr hat er sich unlängst enttäuscht geäußert.

