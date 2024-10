Papst würdigt verstorbenen italienischen Kardinal

Papst Franziskus hat sein Beileid zum Tod des Kardinals Eugenio Dal Corso bekundet, der am 20. Oktober in Italien verstarb. In einem Beileidstelegramm, das der Vatikan diesen Mittwoch veröffentlichte, versichert der Papst seine Gebete für den „eifrigen“ Missionar, der viel Zeit im pastoralen Dienst in Argentinien und Angola verbrachte.

Lesen Sie auch 22/10/2024 Italien: Kardinal Eugenio Dal Corso verstorben Der Ordensmann der Opera Don Calabria wurde 85 Jahre alt. Franziskus hatte ihn 2019 zum Kardinal erhoben. Am Donnerstag wird er in der Kathedrale von Verona beerdigt.

Dal Corso, emeritierter Bischof von Benguela in Angola, war Ordensmann bei den Armen Dienern der Göttlichen Vorsehung, einer 1907 vom Heiligen Giovanni Calabria in Verona gegründeten Kongregation und als Missionar in Angola und Argentinien tätig. Er erinnere sich an ihn „als treuen Ordensmann in Italien und als eifrigen Missionar in Argentinien und Angola, wo er zum Bischof von Saurimo und dann von Benguela ernannt wurde", heißt es in dem Kondolenz-Schreiben, das Franziskus an Domenico Pompili, den Bischof von Verona, richtet. Der Tod des Ordensmanns habe ihn „tief bewegt“, so das katholische Kirchenoberhaupt weiter: „Er diente dem Herrn und der Kirche und widmete sich besonders den schwächsten und besonders verletzlichen Menschen, denen er die Liebe Christi bezeugte."

„Diente dem Herrn und der Kirche und widmete sich besonders den schwächsten und besonders verletzlichen Menschen“

Er bete „für die Seele dieses guten Dieners“, versichert Franziskus. Der Papst segnete zudem die Kongregation der Armen Diener der Göttlichen Vorsehung, die Diözese Verona, die Familie des Verstorbenen sowie „alle, die den Schmerz über sein Hinscheiden teilen".

(vatican news - sst)