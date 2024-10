Papst empfing ukrainischen Großerzbischof Schewtschuk

Die Begegnung an diesem Donnerstagmorgen

Über die aktuelle Lage im Kriegsland Ukraine hat den Papst der ukrainische Großerzbischof von Kyiv, Swjatoslaw Schewtschuk, informiert. Die beiden trafen sich an diesem Donnerstagmorgen im Vatikan.

„Ich wollte den Heiligen Vater über die Katastrophe des Krieges und die Herausforderungen des kommenden Winters informieren“, fasste Schewtschuk gegenüber Vatican News das Hauptthema der Begegnung zusammen. Er traf Franziskus im Apostolischen Palast vor den Synodenarbeiten, die Schewtschuk auch als Teilnehmer mitgestaltet. Papst Franziskus habe ihm seine Sorge um die Zivilbevölkerung in der Ukraine und die Schwächsten in dem Kriegsland mitgeteilt, so der Großerzbischof.

Hilfsappell: Der Ukraine über den Winter helfen

Über die Vatikanmedien wandte er sich mit einem Hilfsappell an die internationale Gemeinschaft: „Wir bitten um Ihre Solidarität und Ihr Gebet. Fast sechs Millionen Ukrainer werden in diesem Winter eine Nahrungsmittelnotlage erleben. Es ist notwendig, die Hungernden zu ernähren. Außerdem müssen wir den Menschen, die unter der Kälte leiden werden, unsere Wärme und unsere Aufmerksamkeit schenken. Beten Sie für die Ukraine, wir vertrauen auf Ihre Solidarität“, so Schewtschuk.

Am Freitag kommt Selenskyj zum Papst

Der Großerzbischof berichtete weiter, er habe Franziskus auch über die Ergebnisse einer Bischofssynode der ukrainischen Kirche informiert, die im Juli 2023 zum Thema Evangelisierung stattgefunden habe. „Ich habe ihm die Früchte der Synodenarbeit überreicht, nämlich einen von uns verfassten Hirtenbrief über Krieg und gerechten Frieden. Es ist unsere Reflexion über die heutige Situation in der Ukraine“, so der Kirchenmann.

Der Papst habe ihm „für den heldenhaften Dienst unserer Kirche, unserer Bischöfe und Priester gedankt und mir seine Gebete und seinen Segen zugesichert“, berichtete der ukrainische Kirchenvertreter weiter. Er selbst habe Franziskus für dessen fortwährenden Einsatz für die Ukraine und insbesondere seinen Beitrag zur Befreiung der beiden Ordensleute Iwan Lewyzkij und Bohdan Heleta aus russischer Kriegsgefangenschaft gedankt.

Am Freitag wird der Präsident der Ukraine Wolodymyr Selenskyj im Vatikan erwartet, der Franziskus treffen will.

(vatican news – pr)