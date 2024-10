Papst beim Angelus: „Wahrer Reichtum liegt in Liebe statt Gütern

Beim Angelus an diesem Sonntag (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Liebe statt Zeug: Der wahre Reichtum liegt nicht in den Gütern dieser Welt, sondern darin, von Gott geliebt zu werden und zu lernen, wie er zu lieben. Das hat Papst Franziskus an diesem Sonntag beim Angelusgebet im Vatikan hervorgehoben.

Jeder Mensch trage in sich „ein unbändiges Bedürfnis nach Glück und einem sinnerfüllten Leben“. Auf Besitz und Sicherheiten zu setzen, um dieses Ziel zu erreichen, sei aber eine „Illusion“, so der Papst. Er bezog sich auf das Sonntagsevangelium (Mk 10,17-30), das von einem wohlhabenden Mann und seiner Begegnung mit Jesus erzählt. Der Reiche fragt zunächst voller Engagement, was er tun müsse, um das ewige Leben zu erlangen. Auf Jesu Ratschlag hin, alles zu verkaufen und ihm nachzufolgen, geht der Mann traurig weg.

„Jesus will uns zur Wahrheit unserer Wünsche zurückbringen und uns entdecken lassen, dass das Gut, nach dem wir uns sehnen, in Wirklichkeit Gott selbst ist, seine Liebe zu uns und das ewige Leben, das er und nur er uns geben kann“, legte der Papst das Evangelium aus. Der „wahre Reichtum“ liege darin, von Jesus „mit Liebe betrachtet zu werden“ und nach diesem Vorbild selbst zu lieben, „indem wir unser Leben zu einem Geschenk für andere machen“. Das bedeute, „falsche Sicherheiten abzulegen“ und mit den Bedürftigen teilen, nicht nur Dinge, sondern auch Talente, Freundschaft oder Zeit.

(vatican news – gs)