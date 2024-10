Papst an Vatikanmedien: „Wahrheit, Gerechtigkeit, Frieden“

Franziskus an die Generalversammlung des Dikasteriums für Kommunikation an diesem Donnerstag (Vatican Media)

Zu einer Kommunikation, die Brücken baut, an Ränder geht und Frieden fördert, hat der Papst seine Kommunikationsabteilung aufgerufen. Bei der Audienz sprach Franziskus über seinen Traum einer Kommunikation „von Herz zu Herz“ – auch ohne viel Geld.

Anne Preckel – Vatikanstadt

Franziskus ging in seiner Ansprache an das Dikasterium für Kommunikation, der Dachorganisation aller Vatikanmedien, von der Waffenrüstung Gottes aus, von der im sechsten Kapitel des Epheserbriefs die Rede ist. Der heilige Paulus nennt dort Attribute, um dem Bösen zu widerstehen.

„Steht also da, eure Hüften umgürtet mit Wahrheit, angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit, die Füße beschuht mit der Bereitschaft für das Evangelium des Friedens. (Eph 6,14-15).“

„Das könnte auch das Erkennungszeichen eines guten Kommunikators sein, meinen Sie nicht auch?“, fragte Franziskus am Donnerstagmorgen seine Medienleute. Ein solches „Rüstzeug“ solle auch vatikanische Kommunikatoren auszeichnen, findet er: „Gerade als Kommunikatoren seid ihr dazu berufen, die kirchliche Gemeinschaft mit der Wahrheit um die Hüften zu weben, der Gerechtigkeit als Rüstung und beschuhten Füßen, um das Evangelium des Friedens zu verbreiten.“

Brücken bauen, an Ränder gehen

Bei dieser Kommunikation gehe es darum, „Brücken zu bauen, wo so viele Mauern errichten; die Gemeinschaft zu fördern, wo so viele Spaltungen vertiefen; sich auf die Dramen unserer Zeit einzulassen, wo so viele die Gleichgültigkeit vorziehen“, führte der Papst aus. Die kirchlichen Kommunikatoren sollten dabei „kreativ“ sein, mit dem Herzen kommunizieren und Mittel und Technik „intelligent“ einsetzen. Franziskus bat seine Medienleute, ihm in diesem Sinne bei der Verbreitung der Frohen Botschaft in der Welt zu helfen.

„Helft mir, bitte, das Herz Jesu in der Welt bekannt zu machen, durch Mitgefühl für dieses verwundete Land. Helft mir, durch die Kommunikation der Welt inmitten von Kriegen, sozioökonomischen Ungleichgewichten, Konsumismus und menschenfeindlicher Technologie (...) das Wichtigste und Notwendigste wiederzufinden: das Herz. Helft mir mit einer Kommunikation, die ein Werkzeug der Gemeinschaft ist.“

Bei ihrem Dienst sollten sie, als Botschafter der Wahrheit, Gerechtigkeit und des Friedens, ihre kirchliche Zugehörigkeit nicht vergessen: „Wenn wir nach politischen oder unternehmerischen Kategorien denken und handeln würden, wären wir nicht Kirche. Würden wir weltliche Kriterien anwenden oder unsere Strukturen auf Bürokratie reduzieren, wären wir nicht Kirche. So was geht nicht!“, warnte Franziskus.



„Von Herz zu Herz“: Franziskus hat einen Traum

„Ich träume von einer Kommunikation, die Menschen und Kulturen verbinden kann. Ich träume von einer Kommunikation, die in der Lage ist, Geschichten und Zeugnisse, die sich in jedem Winkel der Welt ereignen, zu erzählen und aufzuwerten, sie in Umlauf zu bringen und sie allen anzubieten“, wandte sich Franziskus an sein Kommunikations-Dikasterium.

„Ich träume von einer Kommunikation von Herz zu Herz, davon, dass wir uns von dem berühren lassen, was menschlich ist, dass wir uns von den Dramen berühren lassen, die so viele unserer Brüder und Schwestern erleben“, fuhr er fort. „Ich träume von einer Kommunikation, die die Menschen dazu erzieht, ein wenig von sich selbst aufzugeben, um Platz für den anderen zu schaffen; eine Kommunikation, die leidenschaftlich, neugierig und kompetent ist, die es versteht, in die Realität einzutauchen, um sie zu erzählen.“

Das Evangelium sei eine Geschichte der Begegnungen, Gesten, Blicke und Dialoge „auf der Straße und am Tisch“, so der Papst, der von einer „Schönheit der Begegnungen mit der Samariterin, mit Nikodemus, mit der Ehebrecherin, mit dem blinden Bartimäus“ sprach. Die katholischen Journalisten sollten sich, wie Jesus, insbesondere um die Geschichten der Letzten, der Armen, Migranten und Kriegsopfern, kümmern und diese authentisch und ohne „Slogans“ erzählen. Ihre Arbeit solle zu Inklusion, Dialog und Frieden beitragen. Etwa durch Berichte über Friedensbemühungen weltweit: „Wie dringend ist es, den Friedensstiftern Raum zu geben! Werden Sie nicht müde, ihre Zeugnisse zu erzählen, in allen Teilen der Welt.“ Die Welt werde von „schrecklicher Gewalt“ erschüttert, so merkte Franziskus an, Christen aber schöpften Hoffnung aus „vielen kleinen und großen Geschichten des Guten“.

Mehr wagen: mit „Kreativität“ und ohne mehr Geld

Franziskus lud sein Dikasterium dazu ein, „mehr hinauszugehen, mehr zu wagen, mehr zu riskieren“. Es gehe nicht darum, eigene Ideen zu verbreiten, sondern darum, „die Realität mit Ehrlichkeit und Leidenschaft zu erzählen“. Dabei solle ohne Angst auch Neues ausprobiert werden, ermutigte der Papst seine Medienleute und verwies auf „neue Sprachen“ und „neue Wege“ auch im digitalen Raum. Auch gelte es den synodalen Stil im Bereich der Kommunikation umzusetzen, was auch Thema der Plenarversammlung des Dikasteriums in diesen Tagen war.

All das soll auch ohne mehr Geld gehen müssen, machte Papst Franziskus klar und kündigte weitere Sparmaßnahmen an, was gerade Arbeitseinheiten, die bereits Kürzungen erlitten, beunruhigen könnte. „Wir müssen noch ein wenig disziplinierter mit dem Geld umgehen. Ihr müsst Wege finden, um mehr zu sparen und nach anderen Mitteln zu suchen, denn der Heilige Stuhl kann euch nicht mehr wie bisher helfen. Ich weiß, dass dies eine schlechte Nachricht ist, aber eine gute Nachricht, weil sie die Kreativität von Ihnen allen anregt.“

Explizit würdigte der Papst die Bemühungen des Dikasteriums, trotz der bisherigen Sparpolitik die Sprachpalette der Vatikanmedien erweitert zu haben: so wurden zu den mehr als 50 Sprachen zuletzt Lingala, Mongolisch und Kannada hinzugefügt. Auch dankte er schon jetzt für den großen Einsatz, der aus den vatikanischen Kommunikationsapparat im Heiligen Jahr 2025 zukommt. Dank der Vatikanmedien könnten auch viele Menschen, die nicht reisen könnten, am Jubiläum teilhaben.

Glorias großer Dienst

Franziskus würdigte bei der Audienz die Radio Vatikan-Mitarbeiterin Gloria Fontana, die nach fast einem halben Jahrhundert (48 Dienstjahren!) an diesem Donnerstag in Rente geht: „Sie kam am Tag ihrer Erstkommunion“, scherzte der Papst. „Sie hat im Verborgenen einen großen Dienst geleistet, indem sie sich der Niederschrift der Reden des Papstes gewidmet hat“.



