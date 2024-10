Franziskus: Für den Frieden beten, für den Frieden kämpfen

Einmal mehr hat Papst Franziskus an diesem Mittwoch einen Friedensappell lanciert. „Beten wir für den Frieden. Kämpfen wir für den Frieden“, sagte das Kirchenoberhaupt, vom Redemanuskript abweichend, am Rand der Generalaudienz.

Lesen Sie auch 12/10/2024 Franziskus fordert Gebete und sofortigen Frieden im Nahen Osten Angesichts der eskalierenden Gewalt im Nahen Osten hat Papst Franziskus über soziale Medien zu einem sofortigen Waffenstillstand aufgerufen. In mehreren Beiträgen auf X (ehemals ...

„Vergessen wir nicht die Länder, die sich im Krieg befinden. Vergessen wir nicht die gequälte Ukraine, Palästina, Israel, Myanmar. Krieg ist immer, immer eine Niederlage, vergessen wir das nicht. Und beten wir für den Frieden. Kämpfen wir für den Frieden.“

In seinen Grußworten auf Polnisch erinnerte Franziskus an das Zeugnis des seligen Priesters Jerzy Popiełuszko, der vor 40 Jahren im Oktober 1984 während des kommunistischen Regimes in Polen das Martyrium erlitt. „Möge dieser Selige, der gelehrt hat, das Böse mit dem Guten zu überwinden, euch dabei unterstützen, die Einheit im Geist der Wahrheit und der Achtung vor der Würde der menschlichen Person aufzubauen“, so der Papst.

Am Ende der Generalaudienz begrüßte Papst Franziskus auch die Teilnehmer des Weltkongresses von Radio Maria, die aus verschiedenen Ländern angereist waren, und forderte sie auf, „die Werte der Geschwisterlichkeit und der Solidarität zu verbreiten und so ein Echo des Lebens der Kirche zu werden“.

(vatican news – gs)