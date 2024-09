Der Papst bei dem Treffen im römischen Stadtteil Trastevere (Vatican Media)

Papst für höhere Besteuerung großer Vermögen

Papst Franziskus betet dafür, dass wirtschaftlich mächtige Menschen aus ihrer Isolation herauskommen, sich öffnen und Güter teilen. Das vertraute er Vertretern von Volksbewegungen an, die er an diesem Freitag in Rom traf.

Der erste Papst aus Lateinamerika forderte mehr soziale Gerechtigkeit im Weltmaßstab, empfahl aber auch den Engagierten der Volksbewegungen, immer ihre Steuern zu zahlen. Stegreif-Rede Franziskus sprach eine Dreiviertelstunde weitgehend aus dem Stegreif vor seinen Gästen und ging dabei unter anderem auf das Phänomen Reichtum und Ausgrenzung ein. Er stellte sich hinter die jüngst öfter erhobene Forderung, Superreiche höher zu besteuern. „Das ist gut und richtig", setzte der Papst an. „Und ich bete dafür, dass die wirtschaftlich Mächtigen aus ihrer Isolation herauskommen, die falsche Sicherheit des Geldes ablehnen und sich öffnen, um Güter zu teilen, die eine universelle Bestimmung haben, weil sie alle der Schöpfung entstammen." Er halte es für schwierig, dass das geschehe, aber für Gott sei alles möglich. Geschwisterlich geteilter Reichtum wäre nach Ansicht des Papstes auch für die Hochvermögenden selbst ein Segen. „Ich bitte die Privilegierten dieser Welt, diesen Schritt zu tun. Sie werden viel glücklicher sein und wir werden noch mehr Brüder sein, ich weiß das", sagte Franziskus.

Hochmut als Vorstufe zu Gewalt Es sei im Übrigen paradox, dass überproportionaler Reichtum oft wenig mit Verdienst und Gehältern zu tun habe, fuhr der Papst fort. Viele große Vermögen seien geerbt, andere das Ergebnis von Ausbeutung, Steuerhinterziehung oder auch Kriminalität. Franziskus warnte vor einem mit Reichtum gepaarten Hochmut, den er als Vorstufe der Gewalt darstellte. „Von oben auf andere herabschauen. Mit Gleichgültigkeit schauen. Mit Verachtung schauen. Mit Hass schauen. So wird Gewalt geboren. So entsteht das Schweigen der Gleichgültigkeit, welches das Brüllen des Hasses ermöglicht." Die soziale Spaltung eröffne den Weg zu verbaler Gewalt, diese zu physischer Gewalt, und am Ende stehe Krieg, führte Franziskus aus. Immer nach der Quittung fragen Darüber hinaus empfahl er seinen Gästen, die sich für Gerechtigkeit in der Gesellschaft einsetzen, immer ihre Steuern zu zahlen, das sei „sehr wichtig". Er riet, jedes Mal im Restaurant und an der Kasse den Steuerbeleg entgegenzunehmen. „Jeder Reichtum ist das Ergebnis der Arbeit vieler Menschen und vieler Generationen", erklärte Franziskus. „Er ist das Ergebnis öffentlicher Investitionen in wissenschaftliche Erkenntnisse und staatlicher Entwicklung der Infrastruktur. All die Wunder, die wir heute haben, sind zum Teil das Ergebnis unternehmerischen Erfindungsreichtums, aber auch der bescheidensten Mütter, die ihre Kinder zu arbeitenden Menschen erziehen." „Nicht nur notwendig, sondern auch gerecht" Deshalb sei es „nicht nur notwendig, sondern auch gerecht, dass die Früchte so vieler generationenübergreifender und kollektiver Anstrengungen unter allen Mitgliedern der Gesellschaft verteilt werden", beschloss der Papst sein Plädoyer fürs Steuerzahlen. (vatican news – gs)