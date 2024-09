Papst: Wir alle sind für die Mission der Kirche verantwortlich

Mit seiner Gebetsmeinung für den Monat Oktober erinnert der Papst daran, dass alle Mitglieder der Kirche für die Mission der Kirche verantwortlich sind. Im Oktober findet der zweite Teil der Weltsynode zum Thema Synodalität im Vatikan statt.

Lesen Sie auch 29/09/2024 Papst bei Abschlussmesse in Belgien: „In der Kirche gibt es keinen Platz für Missbrauch!“ Mit einer festlichen Freiluftmesse im Brüsseler „König-Baudouin-Stadion“ ist die 46. Apostolische Reise von Papst Franziskus diesen Sonntag ausgeklungen. Im von ...

„Alle Christen sind für die Mission der Kirche verantwortlich. Alle Priester. Wir alle“, schreibt Franziskus in seiner Videobotschaft den Gläubigen ins Stammbuch. Der Vatikan veröffentlichte die Gebetsmeinung mit dem Titel „Für eine gemeinsame Sendung“ an diesem Montag.

Darin erteilt der Papst Klerikalismus erneut eine klare Absage und wirbt für Synodalität in der Kirche: „Wir Priester sind nicht die Führer der Laien, sondern ihre Hirten. Jesus hat jeden von uns berufen. Nicht einer über dem anderen, nicht einer auf der einen und der andere auf der anderen Seite, sondern wir ergänzen uns gegenseitig. Wir sind Gemeinschaft. Deshalb müssen wir gemeinsam den Weg der Synodalität gehen.“

Mit unserem Leben Zeugnis geben

In dem Video wechseln Aufnahmen des Papstes, der auf Spanisch in die Kamera spricht, mit Bildern von Gläubigen weltweit ab, die sich in verschiedenen Bereichen engagieren. Zu sehen sind etwa Priester und Ordensschwestern bei ihrem pastoralen Dienst, eine den synodalen Weg symbolisierende Gemeindeprozession, die sich mit einem schlichten Holzkreuz über eine Brücke bewegt, Frauen, Männer und Jugendliche, die karitative Dienste ausführen und sich etwa um Bedürftige, Jugendliche und den Umweltschutz kümmern.

„Natürlich könnt ihr mich fragen, was kann ich, ein Busfahrer, tun, ich, eine Bäuerin, oder ich, ein Fischer?“, fragt der Papst mit Blick auf den Auftrag an jeden Gläubigen. „Was wir alle tun müssen: mit unserem Leben Zeugnis geben. Und Mitverantwortung für die Sendung der Kirche übernehmen.“ Ob getaufte Laien oder Priester und Gottgeweihte – jeder solle das beitragen, „was er oder sie am besten kann“, so Franziskus: „Wir sind mitverantwortlich für die Sendung, wir nehmen an ihr teil und leben in der Gemeinschaft der Kirche.“

Synodalität und Mitverantwortung

Franziskus ruft zum gemeinsamen Gebet für dieses Anliegen im Monat Oktober auf, in dem im Vatikan die Weltsynode zum Thema „Für eine synodale Kirche: Gemeinschaft, Teilhabe, Sendung“ stattfindet: „Beten wir, dass die Kirche weiterhin in jeder Hinsicht einen synodalen Lebensstil im Zeichen der Mitverantwortung unterstützt, der die Beteiligung, die Gemeinschaft und die gemeinsame Sendung von Priestern, Ordensleuten und Laien fördert.“

Das weltweite Gebetsnetzwerk des Papstes kümmert sich um die Ausformulierung der Gebetsmeinungen, aber auch die Realisierung von monatlich erscheinenden Videos, in denen Franziskus die Intentionen genauer erläutert. Die zweite Sitzung der XVI. Ordentlichen Generalversammlung der Bischofssynode „Für eine synodale Kirche: Gemeinschaft, Teilhabe und Sendung“ findet vom 2. bis 27. Oktober 2024 im Vatikan statt, Auftakt bilden Einkehrtage am 30. September und 1. Oktober, die mit einer gemeinsamen Bußvigil abschließen. Der erste Teil hatte im Oktober 2023 im Vatikan stattgefunden.

(vatican news – pr)