Ihr seid wunderbar: Papst trifft Jugend am Rande

Ihr seid wunderbar, ihr seid unterschiedlich, sagte der Papst an diesem Samstag in Papua-Neuguinea zu jungen Leuten in Papua-Neuguinea, die die Zukunft sind und zugleich die Peripherie dieses Landes. Es war ein Zeugnis der Vielfalt, der Papst mittendrin. Franziskus hat mit allen Sinnen zuhört, sagt unsere Korrespondentin in Port Moresby, Anne Preckel.

Lesen Sie auch 07/09/2024 „Haltet das Licht der Liebe am Brennen" Es war eine bohrende Frage, die ein Straßenkind an diesem Samstag an den Papst richtete: „Warum haben wir nicht die gleichen Chancen wie andere Kinder?" Franziskus blieb die ... Hier zum Nachhoren: Hier hören Sie den Kommentar von Anne Preckel aus Papua-Neuguinea