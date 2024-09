Papst würdigt verstorbenen Kardinal: „Ein mutiger und freier Mann“

Papst Franziskus hat zum Tod des emeritierten Erzbischofs von Luanda kondoliert. Kardinal Alexandre do Nascimento war am Samstag im Alter von 99 Jahren verstorben. Er habe seine Herde „in unruhigen und schwierigen Zeiten“ für Angola geführt und mit dem Heiligen Stuhl zum Wohl der Ärmsten zusammengearbeitet, so der Papst in seinem Telegramm.

Lesen Sie auch 29/09/2024 Angola: Ältester Kardinal verstorben Er war der älteste Kardinal, den Afrika jemals hatte, und überhaupt derzeit das älteste Mitglied im Kardinalskollegium. Jetzt ist Alexandre do Nascimento im Alter von 99 Jahren ...

In einem Telegramm in portugiesischer Sprache an den derzeitigen Erzbischof von Luanda, Filomeno do Nascimento Vieiria Dias, an die Weihbischöfe, den Klerus, die Ordensgemeinschaften und die Gläubigen der Erzdiözese sowie an die Familienangehörigen und alle, die in Angola über sein Ableben „betrübt“ sind, bezeichnete der Papst den Verstorbenen als „illustren Hirten“.

Kardinal Alexandre do Nascimento ist am Samstag, den 28. September, im Alter von 99 Jahren entschlafen. „Der Glaube an Christus und die Hoffnung auf das ewige Leben haben ihn zu einem mutigen und freien Menschen gemacht, der fähig war, seine Schritte zugunsten des Gemeinwohls zu lenken, bis hin zur Zusammenarbeit mit diesem Apostolischen Stuhl in seinem Eifer für die Ärmsten und Bedürftigsten und der Leitung von Caritas Internationalis“, erinnerte Franziskus an den Einsatz des Geistlichen für das karitative Wirken der Kirche. Do Nascimento war von 1983 bis 1991 Präsident von Caritas Internationalis und ebenfalls 1983 der erste Angolaner, der zum Kardinal erhoben wurde.

Bedeutende Persönlichkeit Angolas

Er war eine der kirchlichen Persönlichkeiten, die die angolanische und afrikanische Kirche in das neue Jahrtausend geführt haben. Während eines Pastoralbesuchs war er 1982 von einer Gruppe bewaffneter Männer entführt worden, die ihn einen Monat später befreiten. Johannes Paul II., der ihn ein Jahr später zum Kardinal machte, hatte beim Angelus an seine Entführer appelliert, ihn freizulassen. Franziskus erinnerte in seinem Telegramm an „die Fürsorge, die der liebe Dom Alexandre seiner Herde in schwierigen Zeiten angedeihen ließ und die für alle ein Ausdruck des barmherzigen Antlitzes Jesu, des barmherzigen Samariters der Menschheit, war.“

Abschließend dankte der Papst Gott für das Wirken des Kardinals und bat den Herrn, „diesen treuen Diener mit dem Licht der Barmherzigkeit zu umhüllen und ihm die Türen des Lebens in seiner Fülle zu öffnen“.

(vatican news - cs)