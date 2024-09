Papst beendet Reise nach Luxemburg und Belgien

„John Brown's Body“ mit seinem Refrain „Glory Glory Alleluja“: Das war der Soundtrack beim letzten öffentlichen Auftritt des Papstes in Belgien.

Franziskus hat am Sonntag seine 46. Auslandsreise, die ihn nach Luxemburg und Belgien führte, beendet. Auf dem Luftwaffenstützpunkt Melsbroek verabschiedete er sich von Brüssel. Unmittelbar zuvor hatte er am Sonntagmorgen eine Messfeier mit fast 40.000 Menschen im König-Baudouin-Stadion geleitet.

Das Flugzeug der „Brussels Airlines“ mit Franziskus, seinem Gefolge und Journalisten an Bord hob um 13.21 Uhr vom Rollfeld ab, etwa eine halbe Stunde später als geplant. Gegen 15.20 Uhr wird der Papst in Rom zurückerwartet.

Dank für Gesten der Geschwisterlichkeit

In einem Telegramm vom Flugzeug aus bedankte sich der Papst erneut bei der königlichen Familie und der Bevölkerung „für die vielen Gesten der Gastfreundschaft und Geschwisterlichkeit“. Dem Pontifex bleibt in Rom nicht viel Zeit zum Ausruhen: Am Dienstag startet die zweite Sitzungsrunde der Weltsynode in Rom.

(vatican news – sk)