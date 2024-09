Papst Franziskus in Papua-Neuguinea: Der Sonntag im Video

Von Port Moresby nach Vanimo und zurück, mit einer Messe, einer Begegnung mit Gläubigen und Missionaren und dem Besuch einer Schule - inklusive rund vier Stunden Flug: Die Highlights des zweiten vollen Tags von Papst Franziskus in Papua-Neuguinea hier bei uns im Video.

Papst Franziskus hat bei seiner 45. Apostolischen Reise an diesem Sonntag ein dichtes Programm absolviert. Zunächst feierte er ab 8.15 Uhr die große Messe im John-Guise-Stadium in Port Moresby, der Hauptstadt Papua-Neuguineas, an der rund 35.000 Gläubige im und um das Stadion herum teilgenommen haben, dann die kurze Begegnung mit dem Premier des Landes, James Marape, den er nicht wie ursprünglich geplant vor, sondern aus Termingründen dann erst nach der Messe getroffen hatte.

Direkt anschließend nahmen er und seine Begleiter gut zwei Flugstunden auf sich, um die Kleinstadt Vanimo (etwa 11.000 Einwohner) in der Nähe der indonesischen Grenze aufzusuchen - ein Versprechen, das er den dort wirkenden Missionaren und insbesondere einem langjährigen argentinischen Freund unter ihnen gemacht hatte: P. Martin Prado vom Institut des fleischgewordenen Wortes ist seit zehn Jahren in Papua-Neuguinea, er und seine Mitbrüder betreiben dort, umgeben vom Dschungel und mitten im Indigenengebiet, eine Schule. Gemeinsam mit anderen Missionaren und der lokalen Kirche verkünden sie unter schwierigen Umständen und mit wenigen Mitteln das Evangelium.

Begegnung mit Gläubigen und Missionaren

Zunächst stand eine Begegnung mit den Gläubigen der Diözese Vanimo auf der Esplanade vor der Heilig-Kreuz-Kathedrale ab 15 Uhr Ortszeit auf dem Programm. In Rom war es da 7 Uhr morgens römischer Zeit. Dabei hörte er die Zeugnisse einiger Gläubiger und sprach über die herausfordernden Umstände, unter denen die Missionare Beeindruckendes leisten - ermutigte aber auch die Gläubigen, Rivalitäten beizulegen und Spaltungen zu überwinden. Besonders würdigte er die Schönheit der Natur, neben der Liebe, die von Gott kommt, das wertvollste Geschenk, das sie mit anderen teilen könnten. Teils tagelang waren die Menschen auch aus dem angrenzenden Westpapua, das von Indonesien beansprucht wird, angereist, viele von ihnen und von den Gläubigen aus den angrenzenden Gebieten auch zu Fuß, um am ersten Besuch eines Papstes in ihrer Region teilzunehmen.

Anschließend machte sich Franziskus auf in das etwa 10 Kilometer entfernte Dorf Baro, wo die Missionare vom fleischgewordenen Wort und die Holy Trinity Pfarrei eine Schule betreiben. Nach einem Konzert der Schüler für das Kirchenoberhaupt zog er sich zu einer privaten Unterredung mit den Missionaren zurück, bevor es mit dem eigens bereitgestellten australischen Militärflugzeug des Typs C-130 wieder zurück nach Port Moresby ging.

Dort kam er um 19.52 Uhr Ortszeit (am späten Vormittag in Italien) an; der Papst hatte keine weiteren Termine vorgesehen und begab sich direkt zurück in die Nuntiatur, um dort zu Abend zu essen und sich auszuruhen.

Am Dienstag, 9. September, wird er nach einer Begegnung mit jungen Leuten im John-Guise-Stadion in Port Moresby nach Osttimor aufbrechen, der dritten Station seiner 45. Apostolischen Reise, die er mit einem Aufenthalt in Singapur beschließen wird.

(vatican news - cs)