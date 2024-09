Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit – von den drei Maximen der Französischen Revolution ist „Brüderlichkeit“ dem Papst die liebste. Oder „Geschwisterlichkeit“.

Um sie kreiste die Erklärung, die er 2019 in Abu Dhabi zusammen mit einem hochrangigen Vertreter des sunnitischen Islam unterzeichnet hat, und ihr war seine letzte Enzyklika „Fratelli tutti“ gewidmet. In einem Text, der an diesem Dienstag bekannt wurde, hat Franziskus nun „Geschwisterlichkeit“ zum ersten Mal definiert: Sie sei „Widerstand gegen die Grausamkeit der Welt“.

Polemos treibt sein Unwesen

„Seit es die Menschheit gibt, ist Polemos, der Dämon des Krieges, gegenwärtig und manifestiert sich in der Rivalität, die bis zur Verleugnung, der Tötung des anderen, geht“, schreibt der Papst im Vorwort zu einem Buch des italienischen geistlichen Autors Enzo Bianchi. „Deshalb muss sich die Geschwisterlichkeit immer wieder erneuern und der Rivalität, die zu Gewalt und Krieg führt, widerstehen.“

Geschwisterlichkeit sei die „Berufung der Menschheit“, so Franziskus. „Wir sind alle Brüder und Schwestern in der Menschheit, sterblich, aber mit dem Bewusstsein, lebendig zu sein, um in Beziehung zueinander zu stehen. Das große Geschenk, das wir annehmen können, ist der andere: nah oder fern, bekannt oder unbekannt, Freund oder Feind.“

(vatican news – sk)