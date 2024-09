Papst Franziskus verlässt in Singapur das Flugzeug (Vatican Media)

„Einheit und Hoffnung“: Papst Franziskus landet in Singapur

Um 14.52 Uhr Ortszeit (in Rom 8.52 Uhr) ist Papst Franziskus am Internationalen Flughafen von Singapur gelandet. Es handelt sich um die vierte und letzte Etappe seiner zwölftägigen Asienreise, der längsten seines Pontifikates. Das Motto der Reise ist „Unity – Hope“, also „Einheit" und „Hoffnung“.

Ein lächelnder Papst verließ den Flieger am Flughafen von Singapur, wo er mit einiger Verspätung gegenüber dem ursprünglichen Reiseplan eintraf. Am Flughafen wurde er durch den Minister für Kultur, Gemeinschaft und Jugend nebst Gattin und vom Botschafter Singapurs beim Heiligen Stuhl begrüßt. Nach einer kurzen privaten Unterredung ging es dann in die Halle des VIP-Komplexes des modernen Flughafens, wo die Vorstellung der Delegationen stattfand, vier Kinder in eleganten Gewändern überreichten dem Gast aus Rom Blumen. Anschließend fuhr Franziskus direkt ins St. Francis Xavier Retreat Centre, wo er bis Freitag nächtigen wird. Auf dem Programm stehen für den heutigen Mittwoch keine weiteren öffentlichen Termine, er wird allerdings vor dem Abendessen noch seine Mitbrüder des Jesuitenordens in Singapur treffen, wie immer in privatem Rahmen. Das Logo der Papstreise nach Singapur (vatican news - cs)