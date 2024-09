Ankunft am Flughafen von Jakarta (AFP or licensors)

Papst Franziskus ist in Indonesien angekommen

Nach gut 13 Flugstunden ist Papst Franziskus plangemäß in Indonesien angekommen. Um 11.19 Uhr Ortszeit (6.19 Uhr MESZ) am Dienstag setzte der Flieger mit dem Kirchenoberhaupt, seinem Gefolge und rund 70 Journalisten an Bord am Internationalen Flughafen von Jakarta „Soekarno-Hatta“ auf.

Begrüßt wurde Franziskus direkt im Flugzeug, das im zeremoniellen Bereich des Flughafens von Jakarta anhielt, durch den Apostolischen Nuntius Piero Pioppo und den Protokollchef von Indonesien. Anschließend verließ der Papst das Flugzeug wie mittlerweile gewohnt über den Lift mit seinem Rollstuhl. Vor dem Flugzeug begrüßte ihn der indonesische Minister für religiöse Angelegenheiten; zwei Kinder in Tracht und weitere Würdenträger hießen den Gast aus Rom Willkommen. Anschließend ging es für Franziskus in die rund 27 Kilometer entfernte Apostolische Nuntiatur in Jakarta, wo er während seines Indonesien-Aufenthaltes nächtigen wird. Den Planungen zufolge wird er dort eine Gruppe von Bedürftigen und Migranten begrüßen, bevor er das Mittagessen zu sich nimmt. Weitere Termine stehen an diesem Dienstag nicht an. Die Apostolische Nuntiatur befindet sich in der Nähe des Merdeka-Platzes im Zentrum Jakartas. Ihr Bau wurde im Oktober 1964 nach einem Entwurf des deutschen Architekten Hermann Bohnenkamp initiiert. Das Gebäude wurde am 29. Juni 1966 in Anwesenheit des damaligen Präsident Sukarno eingeweiht. Papst Franziskus im Flieger

Im Flieger war Franziskus gut 13 Stunden zuvor durch die mitreisenden Journalisten mit einem Applaus begrüßt worden. Wie üblich begrüßte er die Mitreisenden einzelnen, zahlreiche Geschenke wurden dabei überreicht, darunter eine Reproduktion einer Stele aus China aus dem 5. Jahrhundert und zwei Geschenke zum Thema Migration. (vatican news - cs)