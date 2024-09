500 Jahre Theatiner: Papst würdigt Erneuerung und Gemeinschaft

Anlässlich des 500. Jubiläums der Gründung des Theatinerordens wurde am 12. September die Statue des heiligen Gaetano Thiene feierlich im Petersdom aufgestellt. Papst Franziskus nahm dies zum Anlass, um während einer Audienz an diesem Samstagvormittag die Bedeutung von Erneuerung, Gemeinschaft und Dienst im Sinne des Ordensgründers zu betonen. Wenige Stunden zuvor war Franziskus von seiner Südostasienreise nach Rom zurückgekehrt.

Lesen Sie auch 15/01/2022 Papst: „Mission inspirierte Bearbeitung der neuen Kirchenkonstitution“ Franziskus ist bei einer Audienz für das Generalkapitel der Theatiner an diesem Samstagmittag im Vatikan auf die Bedeutung des Gemeinschaftslebens eingegangen. Der Papst hob in ...

Mario Galgano - Vatikanstadt

Am Donnerstag, dem 12. September, erreichte eine besondere Statue des heiligen Gaetano Thiene in einer feierlichen Prozession den Petersdom. Die Statue, ein Werk des maltesischen Künstlers Carlo Darmanin aus dem Jahr 1885, zeigt eine Vision des Heiligen aus dem Jahr 1517, in der die Jungfrau Maria ihm das Jesuskind übergibt. Dieses Kunstwerk verließ erstmals in seiner fast 140-jährigen Geschichte Malta und kehrte in die Basilika Sant'Andrea della Valle in Rom zurück, dem geistlichen Zentrum der Theatiner.

Papst Franziskus im Petersdom

Anlässlich dieses Ereignisses sowie des 500. Jahrestags der Gründung des Theatinerordens wandte sich Papst Franziskus bei einer Audienz im Vatikan an die Mitglieder des Ordens und würdigte die Leistungen des heiligen Gaetano Thiene. Der Papst erinnerte daran, dass der Orden in einer Zeit gegründet wurde, in der die Kirche eine Erneuerung brauchte. Diesem Ziel – der Reform der Kirche durch persönliche Selbstreform – widmeten sich Gaetano Thiene und seine Gefährten, als sie am 14. September 1524 ihre Gelübde ablegten.

Die Audienz im Vatikan

Besonders eindrücklich war das Bild, das der Papst in seiner Rede von der Zeit der Ordensgründung zeichnete: Die Theatiner legten ihre Gelübde damals nicht in einem fertigen Gebäude ab, sondern in einer „Baustelle“. Zu dieser Zeit wurde die alte Peterskirche abgerissen und durch die heutige Basilika ersetzt. Für Papst Franziskus ist dies ein starkes Symbol für die Notwendigkeit von Erneuerung in der Kirche. „Die Treue muss erneuert werden“, sagte er und betonte, dass es in jedem geistlichen Leben und in der kirchlichen Gemeinschaft notwendig sei, das Alte loszulassen, um Platz für Neues zu schaffen.

„Die Treue muss erneuert werden.“

Bedeutung der Gemeinschaft

Neben der Erneuerung hob der Papst die Bedeutung von Gemeinschaft und Dienst hervor. Der Bau des Petersdoms sei nur möglich gewesen, weil viele Menschen zusammenarbeiteten – von berühmten Künstlern bis hin zu einfachen Arbeitern. Dieses Prinzip der Zusammenarbeit, der Wertschätzung aller Beiträge und der Einheit sei auch für den Theatinerorden zentral. Der Dienst an den Mitmenschen, den Gaetano Thiene durch viele karitative Werke vorlebte, sei das Fundament eines erfüllten Lebens im Geiste Jesu, der „nicht gekommen ist, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen“.

Die Audienz im Vatikan

Zum Abschluss der Audienz rief Papst Franziskus die Mitglieder des Ordens dazu auf, weiterhin mutig auf den Werten von Erneuerung, Gemeinschaft und Dienst aufzubauen. „Habt Mut und geht voran“, sagte er, „mutig und vorwärts“. Der Papst betonte, dass die Kirche als Gemeinschaft lebendiger Steine bestehen bleibe, und ermutigte die Theatiner, sich stets an ihrem Gründer zu orientieren.

„Habt Mut und geht voran!“

Der Papst vor der Statue

Aufstellung der Statue des heiligen Gaetano

Nach der feierlichen Aufstellung der Statue des heiligen Gaetano im Petersdom wird sie bis zum 30. September in der Basilika Sant'Andrea della Valle verbleiben, bevor sie nach Malta zurückkehrt. Die Rückkehr der Statue nach Rom, dem Ursprungsort des Theatinerordens, ist nicht nur eine symbolische Geste, sondern auch ein Zeichen für die anhaltende Bedeutung von Gaetano Thienes Mission und die Aktualität seiner Botschaft der Erneuerung, Nächstenliebe und Gemeinschaft in der heutigen Welt.

(vatican news)

Die Audienz im Vatikan